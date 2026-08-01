財政部青安貸款 3.0 8 月 1 日正式上路！相較目前一般房貸利率約 2.4% 至 2.8%，青安 3.0 優惠利率僅 1.775%，若申貸 1,000 萬元，每月可省下 5,000 多元、一年激省 6 萬 6 千多元！不過青安 3.0 大舉拉高婚育家庭額度至 1,500 萬之餘，也同步增設年齡未滿 50 歲、個人年收 200 萬排富與區域總價門檻，踩到雷區「這類人直接不能貸」！《NOWNEWS今日新聞》為您完整解答。
📌 青安 3.0 重點摘要
額度大加碼： 一般首購 1,000 萬、新婚 2 年內 1,200 萬、育兒家庭最高 1,500 萬元。
首設三門檻： 限未滿 50 歲（年齡+年限≤80）、個人年收 200 萬以下、設區域總價天花板。
補貼採 3+3： 前 3 年最低 1.775%，第 4 年起補貼每年減少半碼，採 6 年緩步退場。
嚴格限自住： 一生限貸 1 次且須簽自住切結，查獲出租或人頭戶將追回全數補貼利息。
🟡青安3.0 五大申貸資格門檻看這
財政部「青年安心成家購屋優惠貸款」（青安貸款）自 2010 年底推動至今，已協助逾 51 萬戶無宅家庭。因應現行青安 2.0 於 2026 年 7 月底屆期，政府配合「臺灣人口對策新戰略」，自 8 月 1 日起全面優化為「青安貸款 3.0」，由臺灣銀行、土地銀行、合庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行及台企銀等 8 大公股銀行承作。
要申辦青安 3.0，借款人必須同時符合以下五大基本資格條件：
1. 申貸時未滿 50 歲： 首度設立政策年齡天花板，排除高齡申貸對象。
2. 申貸年齡加核貸年限小於等於 80： 雖維持最長 40 年房貸，但需受此規範約束。
3. 本人年所得 200 萬元以下： 僅計算借款人「單純個人」年收入，夫妻不合併計算，避免婚姻懲罰效應。
4. 本人、配偶及未成年子女無自有住宅： 申請時查核財產清單須名下無建物（僅持車位或靈骨塔不在此限）。曾買過房但已出售者，現況無房仍可申請。
5. 房屋必須確實供自住使用： 申貸者須簽署自用住宅切結書，不論房間分租、整層出租或作公益出租人均屬違規。
🟡設總價與所得門檻！這幾類人直接不能申貸
為了精準補貼真正具需求的自住青年，並杜絕投資客與高資產族群擠佔資源，青安 3.0 揮起防弊大棒。購屋族申貸前務必做足確認，一旦屬於以下「這幾類人」，將直接無法適用優惠房貸：
第一類人：申貸時已年滿 50 歲或年限受限者
年滿 50 歲者直接被排除。即使是 49 歲自住客申辦，受「年齡＋年限不超過 80」限制，貸款年限最高僅能拿到 31 年（80 - 49 = 31），無法貸滿 40 年。
第二類人：個人年收入超過 200 萬元者
借款人本人年收若達 200 萬 1 元即遭排富排除。
第三類人：買太貴！房屋鑑價或買賣總價爆表者
新制首度實施區域房價天花板：台北市鑑價或總價超過 3,500 萬元；新北市與新竹縣市超過 2,500 萬元；其餘縣市（桃園、台中、台南、高雄等）超過 2,000 萬元者，一律不予承貸。
第四類人：曾使用過青安或農安貸款者（一生限貸一次）
自 2023 年 8 月 1 日起曾獲貸青安或農安貸款者，終身不得二次申辦。若貸款後經勾稽查獲轉租、人頭戶等違規，將立即終止補貼並全數追回溢領利息。
🟡婚育加碼最高1500萬！資深頂客族無奈卡死
為鼓勵結婚與生育，青安 3.0 針對婚育家庭大舉拉高最高貸款額度：一般無自有住宅戶維持最高 1,000 萬元；申請日前 2 年內完成結婚登記的「新婚家庭」，最高調高至 1,200 萬元；育有未成年子女或懷有胎兒的「育兒家庭」，最高貸款額度更一舉放寬至 1,500 萬元。
然而，這項看似甜蜜的利多卻在 PTT 房屋板引發討論。網友指出，結婚多年卻未生育的「資深頂客族」，在政策眼中被比照單身，額度直接卡死在 1,000 萬元，與育兒家庭相差整整 500 萬元！網友悲憤吐槽「沒生小孩被當少子化幫兇懲罰」，鄉民甚至開玩笑歪樓喊「要不要先辦離婚再結婚」、「找有小孩的單親媽媽結婚直上 1500 萬」，引爆網路套利熱議。
🟡 3+3 利息補貼月付金試算！僅留一段式利率
在利率與補貼部分，青安 3.0 正式刪除二段式機動利率與混合式固定利率，「統一僅保留一段式機動利率」。前 3 年由政府與公股銀行聯合補貼 2 碼，以現行基準利率試算，前 3 年優惠利率為 1.775%；滿 3 年後的次日起進入「3+3」退場機制，每年補貼減少半碼（0.125%），第 7 年起恢復原利率 2.275%。
💡 相較市面一般房貸（2.4%～2.8%），申貸 1,000 萬前 3 年省息效益：
對比 2.4% 利率： 每月少繳 3,448 元，一年省下約 4.1 萬元
對比 2.8% 利率： 每月少繳 5,530 元，一年激省約 6.6 萬元
💡 本息平均攤還（40 年期、無寬限期）前 3 年每月月付金試算：
1,000 萬元： 每月約 29,112 元
1,200 萬元： 每月約 34,934 元
1,500 萬元： 每月約 43,668 元
⚠️ 寬限期警訊：
若使用最長 5 年寬限期，以 1,000 萬元為例，第 1 至 3 年每月僅需繳利息約 14,792 元，第 5 年利息升至 16,875 元；但到第 6 年寬限期結束並開始還本金（且補貼減少）時，月付金將一舉暴衝至約 33,901 元，還款負擔直接翻倍！購屋族務必審慎評估長期現金流。
🟡新舊方案大對比與8家銀行申辦！預售屋看這
相較於 7 月底屆期的「青安 2.0」（新青安），最新的「青安 3.0」在限制與額度上皆有顯著變更：
💡 預售屋與中古屋申請規定：
預售屋： 簽約當下無法申請，須等到完工、取得產權並進入交屋房貸階段，才能依當時的青安規定向 8 大公股銀行提出申請。
中古屋與新成屋： 建物登記日期原則上須在申請日前 6 個月內，符合無自有住宅與總價條件即可申辦。
🟡專家開評與六都盤點！台北市剩又老又小難買
針對青安 3.0 總價門檻，台灣房屋集團根據實價登錄資料統計，六都成屋符合率雖然達 8 成，但在高房價的台北市，購屋族卻面臨「最貴、最老、又最小」的殘酷現實。台北市符合 3,500 萬門檻的交易僅 75%，等於每 4 件就有 1 件超標，過關物件平均單價高達 72.9 萬元、平均屋齡達 35 年、面積僅 26.2 坪；反觀桃園市平均屋齡 18 年、面積 35.1 坪，台南市符合率高達 88%，被公認為 CP 值最高的天堂。房產業界對新制評價呈兩極化：
精準補貼支持自住： 大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶妙喻新政是「棒子與紅蘿蔔齊下」，調高婚育額度可鼓勵成家，設限則能防弊；住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨與永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，多重防線能精準幫扶自住客並封堵人頭戶炒房。
痛批錯殺高齡首購： 房市趨勢專家李同榮則重砲批評，一刀切排除 50 歲以上的規定混淆了青年與首購本質，嚴重錯殺因創業或照顧家庭而延後購屋的高齡首購族，且死板的總價天花板缺乏區域靈活性，恐讓安心成家變相淪為「限制成家」。
🟡舊件撤案與注意事項！青安3.0熱門大問答
購屋族申辦前，務必留意三大關鍵事項：第一，最高額度不等於核貸金額，銀行仍會依個人信用與擔保品落實「5P 徵授信原則」；第二，1.775% 為機動利率而非 40 年固定利率；第三，寬限期結束後還款壓力大幅增加，自備款亦須計入仲介、契稅與裝修成本。
💡 青安 3.0 熱門常見 QA 懶人包：
Q1：7 月底前已申請青安 2.0 但尚未撥款，可以改申請 3.0 嗎？
可以！ 只要符合新婚（結婚 2 年內）或懷孕、育有未成年子女資格，且銀行尚未撥款，得檢附戶籍謄本或媽媽手冊向銀行申請撤案，重新申辦青安 3.0 以爭取高額度。但重新申請必須同時符合未滿 50 歲、個人年收 200 萬以下及總價上限等所有 3.0 新門檻。
Q2：50 歲以上真的完全不能申請嗎？如果今年 49 歲可以貸滿 40 年嗎？
年滿 50 歲者確定無法申辦。49 歲雖符合「未滿 50 歲」門檻，但因受「申貸年齡＋核貸年限≦80」規定約束，核貸年限最高僅能給予 31 年（80 - 49 = 31），無法貸滿 40 年。
Q3：夫妻兩人所得合計超過 200 萬元，還能申請嗎？
可以！ 青安 3.0 採個人制，僅採計借款人「本人」年所得是否超過 200 萬元，配偶所得不合併計算。但配偶名下是否持有住宅仍會列入查核。
Q4：青安 3.0 可以跟內政部的「自購住宅貸款利息補貼」搭配使用嗎？
可以！ 青安 3.0 得與內政部「自購住宅貸款利息補貼」搭配併用，享有雙重利息補貼。
Q5：以前曾經買過房子，但現在已經賣掉了，還可以申請嗎？
可以！ 只要申請時借款人本人、配偶及未成年子女名下均無自有住宅即可。但若以前曾使用過青安貸款或農安貸款，會受到「一生限貸一次」限制而無法再辦。
Q6：青安 3.0 房貸可以拿來出租或當公益出租人嗎？
絕對不行！ 青安貸款限自住使用。經跨部會勾稽查獲出租或人頭戶等違規情事，將立即終止利息補貼並追回過去溢領的補貼息。
Q7：8 家公股銀行（台銀、土銀、合庫等）該怎麼選擇？
8 家銀行的青安政策利率完全相同，差別主要在於銀行對房屋的鑑價高低、審核與撥款效率，以及是否搭配其他金融加值優惠。建議購屋人可同時洽詢 2 至 3 家進行比較評估。
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額度大加碼： 一般首購 1,000 萬、新婚 2 年內 1,200 萬、育兒家庭最高 1,500 萬元。
首設三門檻： 限未滿 50 歲（年齡+年限≤80）、個人年收 200 萬以下、設區域總價天花板。
補貼採 3+3： 前 3 年最低 1.775%，第 4 年起補貼每年減少半碼，採 6 年緩步退場。
嚴格限自住： 一生限貸 1 次且須簽自住切結，查獲出租或人頭戶將追回全數補貼利息。
🟡青安3.0 五大申貸資格門檻看這
財政部「青年安心成家購屋優惠貸款」（青安貸款）自 2010 年底推動至今，已協助逾 51 萬戶無宅家庭。因應現行青安 2.0 於 2026 年 7 月底屆期，政府配合「臺灣人口對策新戰略」，自 8 月 1 日起全面優化為「青安貸款 3.0」，由臺灣銀行、土地銀行、合庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行及台企銀等 8 大公股銀行承作。
1. 申貸時未滿 50 歲： 首度設立政策年齡天花板，排除高齡申貸對象。
2. 申貸年齡加核貸年限小於等於 80： 雖維持最長 40 年房貸，但需受此規範約束。
3. 本人年所得 200 萬元以下： 僅計算借款人「單純個人」年收入，夫妻不合併計算，避免婚姻懲罰效應。
4. 本人、配偶及未成年子女無自有住宅： 申請時查核財產清單須名下無建物（僅持車位或靈骨塔不在此限）。曾買過房但已出售者，現況無房仍可申請。
5. 房屋必須確實供自住使用： 申貸者須簽署自用住宅切結書，不論房間分租、整層出租或作公益出租人均屬違規。
為了精準補貼真正具需求的自住青年，並杜絕投資客與高資產族群擠佔資源，青安 3.0 揮起防弊大棒。購屋族申貸前務必做足確認，一旦屬於以下「這幾類人」，將直接無法適用優惠房貸：
第一類人：申貸時已年滿 50 歲或年限受限者
年滿 50 歲者直接被排除。即使是 49 歲自住客申辦，受「年齡＋年限不超過 80」限制，貸款年限最高僅能拿到 31 年（80 - 49 = 31），無法貸滿 40 年。
第二類人：個人年收入超過 200 萬元者
借款人本人年收若達 200 萬 1 元即遭排富排除。
第三類人：買太貴！房屋鑑價或買賣總價爆表者
新制首度實施區域房價天花板：台北市鑑價或總價超過 3,500 萬元；新北市與新竹縣市超過 2,500 萬元；其餘縣市（桃園、台中、台南、高雄等）超過 2,000 萬元者，一律不予承貸。
第四類人：曾使用過青安或農安貸款者（一生限貸一次）
自 2023 年 8 月 1 日起曾獲貸青安或農安貸款者，終身不得二次申辦。若貸款後經勾稽查獲轉租、人頭戶等違規，將立即終止補貼並全數追回溢領利息。
為鼓勵結婚與生育，青安 3.0 針對婚育家庭大舉拉高最高貸款額度：一般無自有住宅戶維持最高 1,000 萬元；申請日前 2 年內完成結婚登記的「新婚家庭」，最高調高至 1,200 萬元；育有未成年子女或懷有胎兒的「育兒家庭」，最高貸款額度更一舉放寬至 1,500 萬元。
然而，這項看似甜蜜的利多卻在 PTT 房屋板引發討論。網友指出，結婚多年卻未生育的「資深頂客族」，在政策眼中被比照單身，額度直接卡死在 1,000 萬元，與育兒家庭相差整整 500 萬元！網友悲憤吐槽「沒生小孩被當少子化幫兇懲罰」，鄉民甚至開玩笑歪樓喊「要不要先辦離婚再結婚」、「找有小孩的單親媽媽結婚直上 1500 萬」，引爆網路套利熱議。
在利率與補貼部分，青安 3.0 正式刪除二段式機動利率與混合式固定利率，「統一僅保留一段式機動利率」。前 3 年由政府與公股銀行聯合補貼 2 碼，以現行基準利率試算，前 3 年優惠利率為 1.775%；滿 3 年後的次日起進入「3+3」退場機制，每年補貼減少半碼（0.125%），第 7 年起恢復原利率 2.275%。
💡 相較市面一般房貸（2.4%～2.8%），申貸 1,000 萬前 3 年省息效益：
對比 2.4% 利率： 每月少繳 3,448 元，一年省下約 4.1 萬元
對比 2.8% 利率： 每月少繳 5,530 元，一年激省約 6.6 萬元
💡 本息平均攤還（40 年期、無寬限期）前 3 年每月月付金試算：
1,000 萬元： 每月約 29,112 元
1,200 萬元： 每月約 34,934 元
1,500 萬元： 每月約 43,668 元
⚠️ 寬限期警訊：
若使用最長 5 年寬限期，以 1,000 萬元為例，第 1 至 3 年每月僅需繳利息約 14,792 元，第 5 年利息升至 16,875 元；但到第 6 年寬限期結束並開始還本金（且補貼減少）時，月付金將一舉暴衝至約 33,901 元，還款負擔直接翻倍！購屋族務必審慎評估長期現金流。
相較於 7 月底屆期的「青安 2.0」（新青安），最新的「青安 3.0」在限制與額度上皆有顯著變更：
|比較項目
|青安 2.0 (實施至2026/7/31)
|青安 3.0 (2026/8/1新制)
|申貸年齡限制
|成年即可，無上限
|限制未滿 50 歲（且年齡＋年限≦80）
|所得排富門檻
|無限制
|借款人「本人」年收 200 萬以下
|房屋總價天花板
|無限制
|採區域分級（台北3500萬/新北新竹2500萬/其餘2000萬）
|最高貸款額度
|一律最高 1,000 萬元
|一般1000萬 / 新婚最高1200萬 / 育兒最高1500萬
|計息方式選項
|一段式、二段式、混合式
|僅適用「一段式機動利率」
|利息補貼模式
|補貼 2 碼
|「3+3」年緩步退場模式（前3年1.775%，後3年遞減）
預售屋： 簽約當下無法申請，須等到完工、取得產權並進入交屋房貸階段，才能依當時的青安規定向 8 大公股銀行提出申請。
中古屋與新成屋： 建物登記日期原則上須在申請日前 6 個月內，符合無自有住宅與總價條件即可申辦。
🟡專家開評與六都盤點！台北市剩又老又小難買
針對青安 3.0 總價門檻，台灣房屋集團根據實價登錄資料統計，六都成屋符合率雖然達 8 成，但在高房價的台北市，購屋族卻面臨「最貴、最老、又最小」的殘酷現實。台北市符合 3,500 萬門檻的交易僅 75%，等於每 4 件就有 1 件超標，過關物件平均單價高達 72.9 萬元、平均屋齡達 35 年、面積僅 26.2 坪；反觀桃園市平均屋齡 18 年、面積 35.1 坪，台南市符合率高達 88%，被公認為 CP 值最高的天堂。房產業界對新制評價呈兩極化：
精準補貼支持自住： 大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶妙喻新政是「棒子與紅蘿蔔齊下」，調高婚育額度可鼓勵成家，設限則能防弊；住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨與永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，多重防線能精準幫扶自住客並封堵人頭戶炒房。
痛批錯殺高齡首購： 房市趨勢專家李同榮則重砲批評，一刀切排除 50 歲以上的規定混淆了青年與首購本質，嚴重錯殺因創業或照顧家庭而延後購屋的高齡首購族，且死板的總價天花板缺乏區域靈活性，恐讓安心成家變相淪為「限制成家」。
購屋族申辦前，務必留意三大關鍵事項：第一，最高額度不等於核貸金額，銀行仍會依個人信用與擔保品落實「5P 徵授信原則」；第二，1.775% 為機動利率而非 40 年固定利率；第三，寬限期結束後還款壓力大幅增加，自備款亦須計入仲介、契稅與裝修成本。
💡 青安 3.0 熱門常見 QA 懶人包：
Q1：7 月底前已申請青安 2.0 但尚未撥款，可以改申請 3.0 嗎？
可以！ 只要符合新婚（結婚 2 年內）或懷孕、育有未成年子女資格，且銀行尚未撥款，得檢附戶籍謄本或媽媽手冊向銀行申請撤案，重新申辦青安 3.0 以爭取高額度。但重新申請必須同時符合未滿 50 歲、個人年收 200 萬以下及總價上限等所有 3.0 新門檻。
Q2：50 歲以上真的完全不能申請嗎？如果今年 49 歲可以貸滿 40 年嗎？
年滿 50 歲者確定無法申辦。49 歲雖符合「未滿 50 歲」門檻，但因受「申貸年齡＋核貸年限≦80」規定約束，核貸年限最高僅能給予 31 年（80 - 49 = 31），無法貸滿 40 年。
Q3：夫妻兩人所得合計超過 200 萬元，還能申請嗎？
可以！ 青安 3.0 採個人制，僅採計借款人「本人」年所得是否超過 200 萬元，配偶所得不合併計算。但配偶名下是否持有住宅仍會列入查核。
Q4：青安 3.0 可以跟內政部的「自購住宅貸款利息補貼」搭配使用嗎？
可以！ 青安 3.0 得與內政部「自購住宅貸款利息補貼」搭配併用，享有雙重利息補貼。
Q5：以前曾經買過房子，但現在已經賣掉了，還可以申請嗎？
可以！ 只要申請時借款人本人、配偶及未成年子女名下均無自有住宅即可。但若以前曾使用過青安貸款或農安貸款，會受到「一生限貸一次」限制而無法再辦。
Q6：青安 3.0 房貸可以拿來出租或當公益出租人嗎？
絕對不行！ 青安貸款限自住使用。經跨部會勾稽查獲出租或人頭戶等違規情事，將立即終止利息補貼並追回過去溢領的補貼息。
Q7：8 家公股銀行（台銀、土銀、合庫等）該怎麼選擇？
8 家銀行的青安政策利率完全相同，差別主要在於銀行對房屋的鑑價高低、審核與撥款效率，以及是否搭配其他金融加值優惠。建議購屋人可同時洽詢 2 至 3 家進行比較評估。