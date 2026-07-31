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▲大全聯會員PX Pay領券優惠登場，即起至8月3日前限時四天最低1元。（圖／大全聯提供）

▲全聯「紐西蘭QUEEN蘋果#90（170g／粒）」5粒99元，平均單顆不用20元。（圖／全聯提供）

▲愛買APP會員購買包裝米單筆滿499元就送40元米類電子現金折價券。（圖／愛買量販提供）

高溫天氣持續，不少民眾減少外出、選擇在家開伙，也帶動生鮮採買需求升溫，大全聯、全聯推出週末生鮮爆殺優惠，水果、海鮮、肉品與甜點一次備齊。其中，大全聯即起至8月3日前，連續四天可在APP上先領取福利券，到實體門市即可享有「紐西蘭洋蔥」1元限時優惠價，還有「澳洲卡拉卡拉甜臍橙」10元，每款限量2萬份。大全聯會員PX Pay領券優惠登場，即起至8月3日前限時四天最低1元，會員先於PX Pay上領取福利券（福利券數量有限，領完為止，限大全聯實體門市使用，單筆交易限用一張），每款限量2萬份。並且賣場即起至8月3日前，還有「台灣慢文芒果」每台斤特價45元（原價75元）；蔬菜則有「台灣白精靈菇（約600g／包）」99元、「美國西洋芹菜（約600g／束）」69元、「台灣空心菜（約500g／袋）」52元，以及「台灣水蓮（約150g／包）」39元。海鮮方面，「鮭魚切片（520g／包）」由339元降至225元，不想開火的消費者，也可選購熟食「泰式椒麻雞腿」，特價129元（原價149元）。烘焙商品則有「蜂蜜奶油小牛角12入」89元（原價99元）、「奶油蛋糕（葡萄）」38元（原價45元）。全聯則是自8月1日起至8月3日，門市有「玉米筍（非基因改造，約95g／盒）」原價38元、特價28元；「紐西蘭QUEEN蘋果#90（170g／粒）」5粒99元；海鮮則有「鮮凍大白蝦（250g／盒）」由188元降至155元。肉品方面，「土公雞去骨腿排（約350g／盒）」特價169元（原價209元）；「豬肚四神湯（約1000g／盒）」特價109元（原價139元）。甜點則推薦「生乳半月燒（4入／120g）」，由69元降至49元，輕鬆打造豐盛居家餐桌。愛買則是搶攻中元採購商機，推出「週週回饋」優惠活動，凡APP會員於8月1日、8月2日、8月8日及8月9日指定活動日，使用APP會員條碼結帳，單筆消費滿2000元，即可獲得9折電子現金抵用券，最高回饋500元，每位會員最高可回饋2次。若搭配指定信用卡付款，再加碼贈送100元電子現金券，單筆最高回饋600元，數量有限送完為止。此外，即日起至9月1日止，愛買更針對中元熱銷品類推出「滿額再送券」活動，凡愛買APP會員購買泡麵、麵條、米粉及冬粉全系列商品，單筆消費滿399元，即贈40元電子現金折價券；購買包裝米全系列商品，單筆消費滿499元，再贈40元米類電子現金折價券，鼓勵消費者一次備齊中元普渡及家庭備糧需求。