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韓股KOSPI指數今（31）日大幅反彈收瘋漲17.9％，創下史上單日最大漲幅紀錄。SK集團會長崔泰源昨日首度透過公開市場買進3620股SK海力士股票，親自入市穩定投資人信心，結果今日SK海力士股價立即暴漲近30％，崔泰源「抄底成功」，短短一天內便收穫約14億韓元（約新台幣3200萬元）的未實現收益，引發熱烈討論。綜合韓媒報導，韓國金融監督院（FSS）的資料顯示，崔泰源於前一交易日於公開市場進場買進3620股SK海力士普通股，以當日收盤價132.2萬韓元計算，總金額約為47億8564萬韓元。若以31日收盤價上漲近30％換算，崔泰源在短短24小時之內的帳面獲利就超過14億韓元。值得注意的是，這是崔泰源首次直接持有SK海力士的個人股份。過去，他主要透過最大股東SK Square間接掌管SK海力士的控制權。金融界分析指出，崔泰源此次將交易金額控制在50億韓元以下，規避了韓國現行法規中「交易額滿50億韓元或持股達1％以上須事先公示」的內部人交易事前申報規定，既展現了對公司經營的強烈責任心與信心，又順利向市場傳達了正面訊號。受到微軟發布亮眼財報及美股半導體板塊走強的帶動，韓股31日由半導體版圖領軍大幅反彈。先前經歷急挫的半導體類股，今日吸引大量逢低承接買盤與空頭回補湧入，激勵大盤強勢上攻。不過也有看法指出，韓股連日創紀錄地在大跌與大漲之間擺盪，恐怕無助於消除投資者的焦慮情緒，且更加讓韓股的「賭場」標籤難以撕下。