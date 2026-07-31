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中聯資源投資金額約18億元 台中廠增設研磨產線

富統屏東興建智能冷鏈成品倉儲中心 導入AI技術

投資台灣事務所今（31）日通過4家企業擴大投資台灣，包含台商回台方案的欣銓科技，根留企業方案的中聯資源、富統食品及某精密金屬製造公司。半導體測試服務廠欣銓科技，將要在桃園龍潭廠投資約285億元，擴大投資先進測試設備及智慧化產線，預計可新增237個本國就業機會。欣銓科技為專業半導體測試服務廠，主要提供記憶體、邏輯及混合訊號積體電路之測試工程開發與量產測試服務。面對AI運算需求快速攀升所帶動的半導體市場成長，欣銓科技決定再次申請「歡迎台商回台投資行動方案」，以新落成且甫取得綠建築雙認證之桃園龍潭廠為核心據點，擴大投資先進測試設備及智慧化產線，投資金額約285億元，預計可新增237個本國就業機會。本次投資將導入AI輔助系統，建置瑕疵分類與封裝影像辨識系統，以提高生產效率及測試服務品質；同時設置太陽能發電設施，採用節能空調及高效率冰水主機，並落實廢棄物管理措施，全面提升能源使用效益及降低碳排放。中聯資源係由中鋼及台泥等公司共同投資設立，目前為國內規模最大高爐水泥、爐石粉生產，以及廢棄物處理與資源再生之專業公司。中聯資源預計於台中中部研磨廠增設1條研磨產線，整體投資金額約18億元。新產線將導入AI模型預測控制軟體，透過大數據建立動態運算模型，以輔助生產決策並提升產能及減少能耗。富統食品為專業肉品加工廠，產品涵蓋培根、火腿、香腸、雞肉調理品等各式肉製品，總品項超過500種，並為國內超市、大賣場及知名連鎖品牌的重要合作夥伴。富統食品預計於屏東縣萬丹鄉擴大興建第二期智能冷鏈成品倉儲中心，以滿足連鎖餐飲客製化產品及預製菜品市場需求，本案整體投資金額約3.3億元，預計新增16名本國就業機會。本次投資規劃導入AI技術，建置智慧監控平台，可即時掌握生產與庫存資訊並進行動態調整，提升營運效率及食品安全管理效能。截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1,795家企業約2兆7,604億元投資，預估創造16萬8,217個本國就業機會，其中「歡迎台商回台投資行動方案」有359家企業投資約1兆5,080億元，帶來 9萬6,467個就業機會。