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下次在台中街頭等紅燈時，不妨抬頭看看，或許史努比正在對你微笑！台中市政府交通局首度攜手全球知名漫畫Peanuts推出的特色行人號誌大受好評，今年隨著水湳轉運中心落成，史努比家族的站點已正式擴增至12處。超人氣角色化身為交通安全大使，用可愛動畫陪伴市民度過等候通行的片刻。交通局長葉昭甫表示，行人號誌具備指引行人安全穿越道路、避免人車爭道的重要效益。台中市近來推廣的特色行人號誌，除了維持原有「小綠人」及「秒數倒數計時」的交通資訊顯示功能，更特別增設第三面顯示螢幕。透過結合國際知名IP史努比、歐拉夫、查理布朗及糊塗塔克等經典角色，以生動活潑的動畫陪伴大小朋友遵守交通規則，成功讓原本冰冷的交通設施，轉變為兼具交通教育與城市美學的新亮點。交通局指出，目前全市12處史努比家族行人號誌，分布於一中商圈、逢甲商圈、台中榮總、澄清醫院、中山醫學大學、中國醫藥大學、台灣大道市政大樓周邊、新光三越、洲際漢神百貨，以及近期新增、串連台中國際會展中心與綠美圖周邊的「經貿九路／經貿路二段」與「中科路／黎明路」路口。交通局更具巧思地為各路口量身打造專屬動畫。例如在一中商圈，可見四處尋找美食的「歐拉夫」；中山醫學大學旁有趕著上課的「糊塗塔克」；新光三越百貨周邊有拖著行李箱的「安迪」；洲際漢神百貨旁則有練習投接球的「查理布朗」，讓不同角色現身城市景觀，呼應在地特色。葉昭甫說，水湳轉運中心作為台中的重要交通門戶，每天迎接大量通勤、返鄉及旅遊旅客，周邊路口特別規劃不同的史努比家族角色，期盼旅客抵達台中，都能第一時間體驗推動人本交通的創新思維，與史努比一起感受這座城市的友善與幸福。交通局也呼籲，民眾日常通勤或購物途中，不妨留意遇見了哪位史努比家族成員；但在欣賞可愛動畫之餘，務必遵守交通號誌，待綠燈亮起後再通行，且穿越路口時切勿滑手機、嬉戲或分心，共同打造安全、友善的行人環境。