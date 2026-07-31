蘋果全新Siri AI尚未正式上線，未來卻可能不是完全「免費用到飽」，即將卸任執行長的庫克，在日前2026財年第三季財報電話會議鬆口，考量部分使用者可能大量使用AI功能，蘋果未來將透過iCloud+提供升級選項，讓重度用戶取得更高的使用額度。
庫克證實iCloud+將提供AI升級選項
蘋果在2026財年第三季財報電話會議中，被分析師問到Siri AI公開測試的使用情況、雲端運算成本，以及是否可能透過iCloud+回收部分成本。庫克回應，目前Siri AI仍處於發展初期，蘋果尚未完成整套運算成本及商業模式規畫。不過，他坦言，蘋果相信部分使用者將會「大量使用」Siri AI，因此未來會在iCloud+提供某種升級選項，讓用戶能夠購買更高層級的服務。
這代表一般使用者預料仍可免費使用基本功能，但高頻率使用進階AI模型、執行大量跨App操作，或經常透過雲端處理複雜任務的重度用戶，未來可能必須升級iCloud+方案。不過，蘋果目前並未公布免費使用次數、流量上限、付費價格及適用地區，也沒有證實會像ChatGPT、Gemini等服務，以每日次數、Token或單獨AI訂閱方案計價。
庫克最後一次主持財報電話會議
此次也是庫克擔任蘋果執行長期間，最後一次主持財報電話會議。他將於2026年9月1日卸任執行長，轉任董事會執行主席，由硬體工程資深副總裁John Ternus接任執行長。因此，Siri AI是否採取iCloud+加購制度、免費額度如何設定，以及台灣用戶是否同步適用，預料將由新任執行長上任後進一步拍板。
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蘋果在2026財年第三季財報電話會議中，被分析師問到Siri AI公開測試的使用情況、雲端運算成本，以及是否可能透過iCloud+回收部分成本。庫克回應，目前Siri AI仍處於發展初期，蘋果尚未完成整套運算成本及商業模式規畫。不過，他坦言，蘋果相信部分使用者將會「大量使用」Siri AI，因此未來會在iCloud+提供某種升級選項，讓用戶能夠購買更高層級的服務。
這代表一般使用者預料仍可免費使用基本功能，但高頻率使用進階AI模型、執行大量跨App操作，或經常透過雲端處理複雜任務的重度用戶，未來可能必須升級iCloud+方案。不過，蘋果目前並未公布免費使用次數、流量上限、付費價格及適用地區，也沒有證實會像ChatGPT、Gemini等服務，以每日次數、Token或單獨AI訂閱方案計價。
此次也是庫克擔任蘋果執行長期間，最後一次主持財報電話會議。他將於2026年9月1日卸任執行長，轉任董事會執行主席，由硬體工程資深副總裁John Ternus接任執行長。因此，Siri AI是否採取iCloud+加購制度、免費額度如何設定，以及台灣用戶是否同步適用，預料將由新任執行長上任後進一步拍板。