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許原龍反嗆：那你不就是「黑道頭」？

稱老國代揍過賴清德 藍綠都打臉

下屆彰化縣議長選舉提前升溫！副議長許原龍積極布局更上一層樓，力保寶座的現任議長謝典霖昨晚接受廣播專訪時，不僅形容許原龍「本來就是一個地方黑道」，還說有意角逐副議長的縣議員黃正盛，「他爸爸揍過賴清德」。還爆料民進黨一方面圍剿他、一方面想與他合作爭取副議長，幾句話得罪一票人，藍綠今天都跳出來反擊，批評他「瘋了」。年底九合一選舉在即，隨著謝家「姊弟之爭」告一段落，謝典霖在第一回合勝出，外界普遍看好他順利連任縣議員。不過議長寶座競爭暗潮洶湧，副議長許原龍動作頻頻，被視為最具威脅的挑戰者。謝典霖昨晚接受飛碟聯播網《飛碟晚餐》主持人王淺秋專訪時，談及議長選情多次語出驚人。他先是直言許原龍「背後就是一個地方黑道」、「他本來就是地方黑道」。談到有意與許原龍搭檔競逐副議長的縣議員黃正盛，謝典霖又大爆料，指黃正盛的父親黃上揚曾任國民大會代表，在國代時期「賴清德對李登輝翻桌，黃上揚就在議場揍他」。王淺秋接話說「應該有歷史畫面」，謝典霖則形容「挑戰者來勢洶洶，一個爸爸打過總統。」王淺秋詢問會不會擔心被打？他笑答「我是不怕。」謝典霖表示自己「勝算還是有的」，接著又爆料指民進黨一方面圍剿他，另一方面有意爭取合作，「因為我副議長沒有人嘛！民進黨想跟我合作、爭取副議長的位置，然後還是圍剿我，又打又要。」他說，未來是否合作，仍要看登記與選舉情況，「合作也是一個方向，政治不該是二分法」，並提到祖父謝言信擔任省議員時，政治氛圍不像現在這麼對立，「社會是比較有共識的」。許原龍今（31）日受訪時反擊，直言謝典霖說法令人傻眼，「他拜託我當副手、跟我搭配連選3屆，現在回過頭說副手是黑道，那他不是『黑道頭』嗎？」他也替黃正盛抱不平，指出黃上揚是第二屆國代，賴清德是第三屆國代，兩人根本沒同屆，「怎麼可能打起來？」並痛批謝典霖「胡言亂語、瘋了」，建議黃正盛提告。黃正盛也證實，父親與賴清德分屬不同屆國代，兩人沒有交集，不可能發生謝典霖所稱的事件。他表示父親與謝家長輩是多年好友，但謝典霖這番說法根本是「亂槍打鳥」，近來言行越來越脫序。不過目前仍不考慮提告，會依照既定步調繼續投入選戰。針對謝典霖稱民進黨有意合作、爭取副議長一事，民進黨彰化縣議會黨團總召李俊諭也嚴正駁斥，強調黨內「沒有任何人跟謝典霖接觸過」。他表示民進黨團歷來立場都很一致，議長、副議長選舉一律提名自家人、支持自家人，即使席次不足也不會改變原則，藍綠合作從來不是選項，謝典霖說法與事實完全不符。