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法人分析，回顧歷次重大利空事件，市場短期雖出現恐慌賣壓，但在資金重新回流後，台股多由營運具韌性的大型權值股領軍上攻。觀察今日漲勢，0050展現絕不錯過大盤反彈優勢，與主動式ETF同場飆漲；00631L發揮2倍槓桿特性，加上日前調整增持台積電現貨，在台積電漲停助攻下，表現更勝00685L。
統計7月以來台股回檔修正期間，第四法人資金明顯期待大型權值股回升行情，首要加碼市值雙雄。截至7/30，0050、00631L分別獲淨申購金額已達1,725億、477.7億元，居市場冠、亞，分別創下單月新高、次高紀錄，反映「第四法人」對台股深具信心。
歷史數據撐腰 急跌後反彈行情受矚目
法人再次強調，在基本面不變下，指數暴跌系統級利空就是進場機會。以00631L為例，史上五大單日跌幅包括2025/4對等關稅、2024/8日圓升值、2018/10美中貿易戰，以及2020/3全球疫情，後六個月漲幅達24.3%至147.3%、後一年漲幅達40.5%至314.9%，而7/17單日下跌13.5%即為第五大，後續反彈動能備受期待。
AI長線看俏 法人：台股有望叩關5萬點
資金透過布局0050、00631L等市值型ETF，集中買超大型權值股，形成「資金集中、標的集中」的第四法人之力，強力護航台股，未來隨著AI產業持續擴張，為台股攻克5萬點打下強力基石。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。