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總經費約5.6億元的高雄九如橋今(31)日通車，因其橋體兩側欄杆因漆成紅色神似日本鳥區的設計引發民眾批評，後續市府急漆成白色，市長陳其邁今(31)日受訪坦承很漏氣，確實不太美觀，設計美學有調整空間，但面對問題就解決，這才是做事情的態度。所以也請工務局檢討修正。九如橋自113年8月開工，工期原預計至116年1月完工，經工程團隊全力趕工下提前約5個月完成開放通行，除橋梁改建外，也同步完成周邊道路平面化及雨水下水道改善，全面提升交通效率與防洪能力。陳其邁上午出席「高雄市碳權計畫成果發表會」，會前接受媒體聯訪表示，九如橋從2024年8月起動工，工程合約預定完成時間是今年年底，後來提前到7月31日。此工程若晚一天完工，就會影響居民交通便利性，所以透過大家努力，提早到7月底完成通車。陳其邁也以病人開刀舉例，腹腔手術開完後能修正內部的臟器，但是在縫合肚皮時，如果縫合不美觀，患者清醒後也會覺得雖然腹腔開的不錯，但是縫合不好看，有必要把肚皮縫得更好看一點。如果不美觀就要承認，有民眾在反映意見，市府也要因應。不過，陳其邁也認為，工務局人員很辛苦，但有一些可以檢討修正的部分，就應該要從善如流。非常感謝很多市民的意見，橋梁欄杆這件事真的是沒有面子，這也要面對。面對問題把它解決，這才是做事情的態度。