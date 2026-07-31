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立法院長韓國瑜昨（30）日為了總預算協商大動肝火，先是訓斥頻頻想發言的藍委翁曉玲，「今天是黨團幹部會議，昨天太多非幹部發言，我們有1300多個案子，翁委員」，接著連聲援翁曉玲的民眾黨團總召陳清龍也掃到颱風尾。對此，資深媒體人黃暐瀚大讚院長之怒，並直言總預算拖到都要8月了還沒審完，實在是前所未見。黃暐瀚表示，軍購卡在程委會十週，第一個跳出來用「貼加官」苦口婆心的，是韓國瑜；總預算已經「遲審」超過半年，在立院不忍發怒的，也是韓國瑜。韓國瑜當然是國民黨不分區第一名的立委，但韓國瑜也是中華民國立法院的院長，審預算是立委的職權，儘管對政院有再多不滿，自己的工作沒做好，責無旁貸。「刪凍預算，都是立委的權責。」黃暐瀚直言，國民黨真要把政院預算刪光光，那就刪吧！但今年的總預算，去年就該審完，即使是通過藍委想要刪減的版本，也算通過，但這一路都拖到7月，明天都8月了，實在是前所未見。黃暐瀚續指，馬上就要迎來8月底，明年度總預算又要送來立院，但現在居然還在審今年的，保留就是尊重立委的提案，翁曉玲卻還要一再發言，關鍵還在她根本不是黨團三長。他也強調，院長之怒，不為政黨，為的是國家要前進，為了是立院有職權。