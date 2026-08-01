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▲《聰明鎮》打造伊藤潤二宇宙，邱以太化為人頭氣球在窗外驚悚現身。（圖／奇蹟映畫所提供）

▲《成名在望》李國毅（右起）、姚淳耀、蔡亘晏飾演的昔日高中摯友，在命運推動下再度重逢。（圖／瀚草影視提供）

暑假追劇熱潮持續升溫，兩部話題台劇接力登場，各自以截然不同的題材吸引觀眾目光。改編自日本恐怖漫畫大師伊藤潤二作品的《聰明鎮》，打造全新原創「伊藤潤二宇宙」，獵奇視覺與校園驚悚元素一次到位；另一邊由李國毅、姚淳耀、蔡亘晏主演的《成名在望》，則以警匪懸疑、豪門陰謀與兄弟情仇交織，上線後迅速攻佔多個影音平台排行榜。《聰明鎮》由伊藤潤二親自授權，以原創故事串聯多部經典漫畫角色與設定，並非單一作品翻拍，而是重新打造屬於台灣的「伊藤潤二宇宙」。劇中除了有漫畫迷熟悉的富江、雙一、蛞蝓少女、人頭氣球等角色陸續現身，還結合台灣特化及視效團隊，將富江雙頭、蛞蝓少女等經典畫面搬上螢幕，力求還原漫畫中的詭譎氛圍。宋柏緯飾演為了考第一不惜傷害自己的資優生，劇中狂甩巴掌、拿鉛筆刺腿、以琴弦勒頸等情節令人毛骨悚然；劉修甫飾演的「雙一」則遭霸凌、被塞進講桌，展現壓迫感十足的驚悚演出，而邱以太挑戰《人頭氣球》造型，也成為劇中另一大亮點。犯罪影集《成名在望》則開播後表現亮眼，不僅登上MyVideo戲劇榜冠軍，也同步拿下Netflix、Hami Video台劇排行榜第一，展現強勁追劇熱度。本週劇情迎來第三、四集，李國毅飾演的刑警陳志偉因辦案受挫，找姚淳耀飾演的老友喝酒解悶，酒後一句「你不要跟我搶魏欣妤」，揭開三人多年來糾葛的感情線。沒想到下一秒姚淳耀竟從背後抱住李國毅，兩人睽違13年合作意外激盪出濃厚「男男CP感」，也成為觀眾討論焦點。除了友情與愛情糾葛，蔡亘晏飾演的豪門少奶奶陷入丈夫遭綁架、家族秘密曝光的危機；李國毅則因追查綁架案失誤遭停職，更與李迪恩飾演的刑警隊長爆發激烈衝突，讓劇情張力持續升高。《聰明鎮》主打伊藤潤二漫畫世界觀，以獵奇恐怖、校園怪談及人性黑暗為核心，適合喜歡驚悚氛圍的觀眾；《成名在望》則融合刑偵、商戰、綁架案與人物情感，在懸疑推理之外，也加入兄弟情、豪門恩怨等多條故事線。兩部作品分別代表今年暑假最具話題性的恐怖與警匪類型台劇，無論是想挑戰膽量，還是喜歡燒腦辦案，都能找到不同的追劇樂趣。