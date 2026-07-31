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民進黨今（31）日指出，立法院「最長會期」即將結束，藍白立委卻還在為了自身利益，不斷阻礙國家發展，發言人李坤城痛批，國民黨作為立院最大黨，今年總預算審查已經延宕了超過330天，還惡意凍刪已經執行超過三分之二的預算，面對外界的質疑不僅不懂得檢討，反而以羞辱公務員、踐踏專業的方式來掩飾自己的私利；他呼籲在野黨應以蒼生爲念，莫與人民作對，別將國人的權益當成追求自身利益的墊腳石。李坤城指出，國民黨教育文化委員會召委羅廷瑋，提案強推《電子競技運動發展基本法》草案，只因運動部長李洋理性、堅定地指出「不需要另立專法」，羅廷瑋便惱羞成怒，甚至推翻議事程序，不讓部長李洋上台答詢，這是在向「國會流氓」傅崐萁致敬，還是在向「我就是比你大」的翁曉玲看齊？他強調，《國民體育法》等相關法規已有充分法律依據，運動部也能依法編列預算、支持台灣的電競發展，根本沒有另立專法的必要，若今天替電競立專法，未來100種運動難道就要立100部法律？這樣不是很荒謬嗎？李坤城續指，今年度的總預算至七月底尚未審竣，眼見明年度總預算也快送入立法院，連立法院長韓國瑜都備感壓力，急著加速審查。然而在黨團協商中，非幹部的翁曉玲因擔心不合理的提案會受到外界批評，多次插嘴打斷會議，惹得韓國瑜動怒質問「會到底要不要開」，若藍白當初不卡總預算，翁曉玲至少有時間為其提案辯解；若藍白願意乖乖審預算，韓國瑜也不用屢次制止發言，「在野立委平時爽當薪水小偷，現在嘗到苦果連發言時間都沒有，根本是咎由自取」。李坤城強調，在野黨正事不做，卻通過延會讓本會期成為「史上最長會期」，現在會期都快結束了，有人裝認真卻在踐踏政務官與公務人員，還有人持續阻礙總預算審查，不僅影響國家發展、衝擊經濟民生，更是破壞民主法治。藍白只顧自身利益，最後受害的卻是全國人民。