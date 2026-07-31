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▲洛杉磯湖人日籍前鋒八村壘（Rui Hachimura）確定離隊，新球季將以2年2800萬美元（約合新台幣8.9億元）合約，轉投同城的洛杉磯快艇。（圖／擷取自IG@swishcultures）

金州勇士今夏曾與日本前鋒八村壘（Rui Hachimura）的團隊接觸，最終卻眼看他以2年2800萬美元加盟快艇。ESPN記者史萊特（Anthony Slater）透露，勇士若要匹配這份合約，必須送走穆迪（Moses Moody）清出薪資，並要求格林（Draymond Green）降薪續約，但美媒揭露勇士球團只願為了網羅詹姆斯（LeBron James）採取這兩項操作。穆迪今年3月遭遇左膝髕腱撕裂，已提前報銷，下季多數時間也可能持續復健。即使如此，勇士仍不認為八村壘帶來的升級幅度，足以讓球隊犧牲穆迪與未來薪資彈性。穆迪上季場均繳出生涯新高12.1分，除了熟悉勇士體系，也具備外圍防守及無球投射能力。勇士願意在追逐詹姆斯時把他列入清薪方案，代表球團不是完全拒絕交易穆迪，而是認為只有超級球星才值得付出這項代價。類似決策也出現在後場補強。勇士選擇以2年1100萬美元留下梅爾頓（De’Anthony Melton），而非追逐後來以2年1220萬美元加盟76人的西蒙斯（Anfernee Simons）。管理層更重視防守、體系熟悉度與陣容延續性，而不是單純選擇進攻能力更強的球員。勇士最終未能得到詹姆斯，也放棄八村壘與西蒙斯，休賽季策略明顯轉向維持現有核心。這項選擇能否奏效，將取決於穆迪傷後恢復情況，以及柯瑞（Stephen Curry）生涯末段是否仍有足夠健康與戰力支撐球隊重返爭冠行列。