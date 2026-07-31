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▲保安警察第三總隊二大隊大隊長蘇信丞說明偵破越南籍男子涉嫌走私2.5公斤大麻入境的情形。(圖／記者黃守作攝)

▲保安警察第三總隊二大隊偵破越南籍男子以假泡麵真運毒的方式，涉嫌走私2.5公斤大麻入境，乃加以查扣依法處理。(圖／保三總隊二大隊提供)

▲保安警察第三總隊二大隊偵破越南籍男子以假泡麵真運毒的方式，涉嫌走私2.5公斤大麻入境，乃加以查扣依法處理。(圖／保三總隊二大隊提供)

▲保安警察第三總隊總隊長周煥興說，毒品嚴重危害社會治安，參與製造、運輸、販賣毒品為刑事重罪，切勿代收包裏，一經查獲，恐將面臨終身牢獄，乃呼籲民眾切勿以身試法。(圖／記者黃守作攝)

內政部警政署保安警察第三總隊第二大隊於今(31)日，在該大隊宣佈偵破越南籍男子以假泡麵真運毒的方式，涉嫌走私2.5公斤毒品大麻入境，乃加以查扣依法處理。保安警察第三總隊第二大隊大隊長蘇信丞表示，該大隊於日前據報，有不法分子利用民眾日常熟知的泰國泡麵作為掩護，企圖走私第二級毒品大麻花入境，乃會同關務署台北關及高雄市政府警察局刑事警察大隊等單位共組專案小組，並報請橋頭地方檢察署檢察官梁永鈞指揮偵辦。蘇信丞說，專案小組調查發現，該跨國走私毒品集團將高達2519公克的大麻花裝入24包泰國泡麵內，與少量碎麵、調味料偽裝成泡麵麵體後，再重新封裝，以國際包裹寄送回台灣，試圖規避檢警查緝。經專案小組埋伏跟監，在高雄市阿蓮區查獲前來收取包裹之丁嫌到案，經調查發現，丁嫌以其工作地址做為收件地址，以不知情友人電話作為收件電話，丁嫌到案後並企圖嫁禍同鄉友人，謊稱是受陳姓越南籍犯嫌教唆代為收受包裹，但仍遭警方識破，偵訊後，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送橋頭地方檢察署偵辦。保安警察第三總隊總隊長周煥興指出，毒品嚴重危害社會治安，參與製造、運輸、販賣毒品為刑事重罪，切勿代收包裏，一經查獲，恐將面臨終身牢獄，乃呼籲民眾切勿以身試法，保安警察第三總隊將持續溯源追查幕後主嫌及販毒網路，澈底瓦解運毒集團，以維護國人健康及社會安定。