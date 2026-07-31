我是廣告 請繼續往下閱讀

沈玉琳、潘若迪、馬力歐、短今、艾融今（31）日出席東森綜合台全新實境節目《人生無限好公司》開播記者會，節目由剛歷經大病、康復復出的五位主持人進行剪綵儀式，象徵《人生無限好公司》正式開張，也期盼節目收視長紅、步步高升，沈玉琳大方坦承現在已經與老婆芽芽「開機」，頻率大概「每週一次」。剛從鬼門關前走一遭的沈玉琳，坦言這場大病徹底改變了人生觀。他回憶住進加護病房時，插著尿管、穿上尿布，那一刻所有尊嚴瞬間放下，腦海不斷浮現人生跑馬燈，也開始思考那些還沒完成的夢、還來不及說出口的話。他感性表示：「我們常常以為自己是人生的製作人，殊不知『無常』才是背後的導演。」如今最大的體悟，就是活在當下，把每一天都活得精彩，不讓人生留下遺憾。至於是否已經開機？沈玉琳笑說現在身體相當健康「大概每週一次」。潘若迪則分享，人生最大的遺憾，是沒能完成帶父親回湖北老家探望親人的心願。他哽咽表示：「如果還有下輩子，我還想當他的兒子，帶他完成沒有完成的願望。」回想父親生前雖然嚴格、不善表達愛，甚至當年他獲得「Asia Fit 亞洲第一名有氧老師」時，只淡淡說了一句：「你拿世界第一名，回來還是要叫我爸爸。」但事後卻偷偷向親友炫耀兒子的成就，讓潘若迪直到長大後才真正理解，那份沉默背後其實藏著最深的父愛，也因此更珍惜陪伴家人的每一刻。沈玉琳大病初癒強勢回歸，節目中意外曝光潘若迪令人動容的洋蔥故事；潘若迪哽咽透露，當年在沈玉琳手術後剛要復出的記者會當晚，自己突逢父親病逝噩耗，但考慮到老沈正處人生最低潮，便毅然選擇先情義相挺出席記者會再奔喪，且全程隱瞞不給對方壓力，更真情告白「他不好時我一定在他身邊」，展現一路相伴至今的鋼鐵兄弟情。沈玉琳對此無比感激，隨即展現荒謬本色笑稱未來一定要為潘若迪盛大舉辦「生前告別式」，隨後才趕緊補充笑澄清：「是指生日趴啦！」針對外景節目高強度的體力負荷，沈玉琳透露每週皆定期與主治醫師見面。他表示大病初癒最關鍵的就是「深層睡眠」，每天晚上 11 點前必定上床睡滿 6 小時，「白天再累都沒關係，只要晚上睡得飽、有充電就沒疑慮。」他也坦言有請醫師開立助眠放鬆藥物減輕焦慮，直言「能睡個好覺的好處，遠大於副作用」，目前身體狀況相當良好。《人生無限好公司》8月2日起每週日晚間8點，東森綜合台32頻道播出。