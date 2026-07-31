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全球環保組織「全球足跡網路」（Global Footprint Network）最新公布，2026年的「地球超載日」（Earth Overshoot Day）落在7月30日，也就是昨天。這意味著，人類對自然資源的消耗，在30日當天正式超越了地球生態系統一整年所能再生的自然資源，從今天開始，人類都相當於在「透支未來」。目前人類使用自然資源的速度比地球生態系統再生的速度快了73％，相當於每年要消耗掉「1.73個地球」。2025年的地球超載日是7月24日，但研究人員示警，若以一致的數據基準進行比較，今年其實是史上超載程度最嚴重的一年。專家警告，資源過度開採造成的傷害具有累積性，即使地球超載日的日期在近年趨於穩定，但對地球造成的壓力仍在急劇增加。像是淡水消耗速度超過補給、森林砍伐速度快於再生，以及過度捕撈導致漁業資源枯竭，這些情況都只會越來越惡化。每年不斷堆疊的「生態債務」，正直接威脅全球長期的經濟安全與穩定。令人擔憂的是，「全球足跡網路」與Greenings於今年聯合發布了特別報告《準備好面對可預測的未來了嗎？》運用4款頂尖大型語言模型（LLM）評估各國政策文件，並進行交叉驗證，以了解各國政府是否將生態超載視為經濟威脅並著手應對。結果顯示，全球幾乎沒有任何國家將資源安全納入核心經濟規劃。所有被納入分析的國家，均未實質解決生態超載帶來的風險。科學家林大衛博士（David Lin）表示，「生態超載絕非遙遠的環境議題，它已經在產生實質的經濟衝擊。在資源受限的未來，唯有提前規劃的國家才能屹立不倒，但眼下，幾乎沒有國家做到這一點」。Greenings董事會成員科斯特卡博士（Dr. Kristin Kostka）直言，「令人震驚的是，各國政府至今仍專注於治療生態超載帶來的『症狀』，而非『診斷與應對』生態超載這一根本病因的本身」。對此，研究團隊建議，各國政府應立即成立專責小組或國會特別委員會，在下一波資源衝擊來臨前，全面盤點國家對自然資源的依賴程度、財務曝險，並制定具體的環境復原力計畫。全球足跡網路也依照各國情況換算不同地球超載日，人均自然資源消耗最兇的是卡達，假如全人類按照卡達人的方式生活，地球超載日將落在2月4日。而人均自然資源消耗最少的是孟加拉，一年只會消耗0.46個地球的自然資源。