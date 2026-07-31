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大聯盟交易截止日倒數計時，底特律老虎隊當家賽揚左投史庫柏（Tarik Skubal）成為全聯盟最熾手可熱的交易標的。美國知名體育媒體《Essentially Sports》報導指出，多位大聯盟分析師嚴正警告紐約洋基總管凱許曼（Brian Cashman），絕對不能坐視洛杉磯道奇隊搶下史庫柏：「如果他最後去了道奇，等到世界大賽兩隊碰頭，洋基到底憑什麼覺得自己能在季後賽擊敗擁有史庫柏的道奇隊？」美國媒體《Essentially Sports》報導指出，洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）在交易截止日前仍有不少補強工作，包括牛棚、捕手、外野手與打線火力等需求，因此先發投手原本並非球隊優先目標。不過，隨著史庫柏的交易傳聞愈演愈烈，紐約球評開始認為，洋基即使自己不需要，也應該設法阻止道奇完成交易。紐約《SNY》節目《Baseball Night in New York》中，球評利卡塔（Sal Licata）就直言：「洋基到底在做什麼？完全沒有參與史庫柏的交易，是一個巨大的錯誤。」利卡塔更認為，如果史庫柏真的加盟道奇，未來世界大賽碰頭時，洋基將面臨更艱難的挑戰，「如果他最後去了道奇，等到世界大賽兩隊碰頭，洋基到底憑什麼覺得自己能在季後賽擊敗擁有史庫柏的道奇？」儘管外界不斷拱洋基出手，美媒仍分析，洋基目前最大的問題並不是先發輪值。目前球隊已有佛里德（Max Fried）、柯爾（Gerrit Cole）以及新秀施利特勒（Cam Schlittler）組成先發核心，受傷的羅登（Carlos Rodón）也預計即將回歸，韋瑟斯（Ryan Weathers）則能勝任5號先發，因此整體輪值深度相當完整。相較之下，洋基更急需的是補強牛棚、外野防區以及打線。近期外野手貝林傑（Cody Bellinger）受傷，也讓外野戰力出現缺口，因此有限的球團資源未必會想投入史庫柏爭奪戰。