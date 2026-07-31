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台中市議會今(31)日進行專案報告，市議員林德宇針對「2026台中鍋烤節」宣傳提出質疑。他指出，鍋烤節1400萬元預算，路燈旗卻滿布市長盧秀燕照片，批評市府拿公帑為個人宣傳。他更諷刺，若外縣市來取經活動成功因素，難道重點是「一定要掛盧秀燕相片」？呼籲市府宣傳應回歸在地店家本質。林德宇在質詢時指出，走在台中街頭，鍋烤節的宣傳路燈旗上全都是盧秀燕的個人照片，卻不見任何參與活動的在地燒烤或火鍋店家。他批評，盧市長卸任在即，卻依舊不改動用公帑宣傳自己的作風；他強調，自己已在議會反對此事長達8年，但市府及經發局在市長任期的最後5個月依然故我。林德宇痛批，鍋烤節的主體應是在地店家，並質問經發局，難道市府辦活動不放盧秀燕相片就不會成功？他更諷刺道，若外縣市來取經台中購物節或鍋烤節的成功模式，難道市府要回覆「因為有將市長玉照納入視覺設計」才會成功。對此，經發局長張峯源回應，市府有透過電子媒體與電視等其他管道協助參賽業者行銷。至於為何布旗上全放市長照片？張峯源直言，若邀請謝金燕或林美秀等知名藝人代言約需花費200萬元，「請市長代言不用錢」。