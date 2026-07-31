我是廣告 請繼續往下閱讀

▲兒少處長吳雨潔親自頒發由市長謝國樑署名的專屬畢業證書，祝福孩子邁向新階段。

▲幼兒換上迷你學士服，在家人陪伴下參與人生首場畢業典禮，場面溫馨感人。

▲小小畢業生在典禮中開心騎乘學步車，展現充滿活力的學習與成長軌跡。

基隆市近年持續推動友善育兒政策，目前全市設有4處公私協力托嬰中心及2處社區公共托育家園，隨著畢業季到來，公托寶貝們也將迎來人生中的第一場畢業典禮。今年市府首度規劃全市一致的公托畢業證書，由市長謝國樑親自署名，作為孩子們珍貴的成長印記。各公托於7月中下旬分別舉辦典禮，透過成果展演、成長影片分享、親子互動及頒發畢業證書等活動，邀請家長一同見證孩子從牙牙學語到逐步建立生活自理能力的重要成長歷程，並為這段珍貴的成長時光留下美好回憶。市府兒童及少年事務處處長吳雨潔也親自前往基隆高中，出席暖暖及七堵公托的聯合畢業典禮，與25位小小畢業生互動並致贈畢業禮物。謝國樑表示，孩子是城市最珍貴的未來，也是每個家庭最重要的希望。市府持續完善公共托育服務網絡，不僅減輕家長育兒負擔，更致力提供孩子安全、優質且充滿愛的成長環境。今年更首次以市府名義統一製作公托畢業證書，希望為孩子人生第一場畢業典禮留下珍貴紀念。吳雨潔說明，今年共有86位幼兒自公托畢業，準備邁向幼兒園階段，市府除了精心製作畢業證書之外，也特別準備彩繪創作組合作為畢業禮物，其通過SGS認證，讓家長放心、孩子也可安心使用，希望孩子們能透過色彩揮灑創意、探索世界，持續培養豐富的想像力與學習力，帶著滿滿祝福與美好回憶，勇敢跨出成長的步伐，在人生新的學習階段持續發光發熱，開創屬於自己的精彩未來。吳雨潔進一步強調，為回應市民托育需求並減輕家庭照顧負擔，市府持續致力建構完善育兒支持網絡，積極推動公共托育資源布建，今年暑假於仁愛區及安樂區再增設2處公私協力托嬰中心，正式達成「區區有公托」的階段性里程碑，讓更多家庭能就近獲得優質、平價的托育服務。未來市府也將持續朝「公托倍增」政策目標努力，逐步擴充托育量能與服務據點，建構更完善的育兒支持體系，讓年輕家庭安心生養、孩子快樂成長，共同打造幸福宜居的育兒城市。(基隆市政府 廣告)