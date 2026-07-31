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外需暢旺 淨需求對經濟成長貢獻5.93個百分點

國內投資貢獻度高 主計總處：出口

帶動內需表現

主計總處今日公布第2季國民所得概估統計，第2季未經季節調整實質GDP與2025年同季比較經濟成長率概估為12.92％，較5月預測數增加2.09個百分點，主因資本形成、民間消費及輸出實質成長均優於預期，國內需求貢獻度達7.0個百分點；今年上半年經濟成長率概估13.72%，是1976年，也就是50年、半世紀以來同期新高。外需方面，受惠於AI、高效能運算及雲端服務等應用需求持續擴增，推升相關電子資通產品出貨動能，加上價格調漲效應，第2季按美元計價商品出口年增43.73％，三角貿易表現亦佳，併計經所有權調整之商品及服務，並剔除物價因素後，商品及服務輸出實質成長21.64％，較預測數20.95％增加0.69個百分點。而在輸入方面，由於AI 產業鏈國際分工、出口及投資引申需求續強，帶動廠商積極備料與購置資本設備，加以國際原物料價格大幅攀升，第2季按美元計價商品進口年增45.08％，其中農工原料及資本設備增46.19％及50.94％，服務輸入亦隨國人出國熱潮延續而持續擴增，較預測數16.15％增加2.12個百分點。輸出與輸入相抵，國外淨需求對經濟成長貢獻5.93個百分點，較預測數6.65減少0.72個百分點。內需部分，股市創高帶動財富效果，加上汽車進口關稅因素淡化及業者加大促銷力道，車市買氣回升，第2季零售業及餐飲業營業額分別續增6.14％及4.69％，資通訊、休閒娛樂及交通運輸等相關消費明顯增加，尤其金融市場交易熱絡，上市櫃股票成交值大增2.6倍，概估第2季民間消費實質成長5.88％，較預測數3.98％增加1.90個百分點。政府消費實質成長3.22％，較預測數2.90％增加0.32個百分點，對經濟成長貢獻0.40個百分點。隨新興科技應用需求維持強勁，激勵企業投資動能延續，第2季新臺幣計價資本設備進口年增52.65％(其中半導體設備年增40.38％)，國內投資財生產量亦增40.19％，對經濟成長貢獻4.03個百分點。第2季國內需求成長8.47％，對經濟成長貢獻7.00個百分點，較預測數4.19增加2.81個百分點。