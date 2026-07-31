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▲ 南市府特別製作圖卡，歡迎民眾分享並踴躍捐輸。（圖／南市府提供）

台南市長黃偉哲今（31）日召開記者會，宣布市府正式開設「0728日本熊本賑災專案」，捐款期間自即日起至8月31日止，匯聚台南的善意，成為災區重建的重要力量。行政院政務顧問暨台南市城市外交顧問野崎孝男與台南市日本人協會理事長奧西克彥也應邀出席記者會，感謝台灣的暖心舉動，協助災區儘速重建。日本熊本縣7月28日發生芮氏規模7.1強震，造成多位民眾死傷，及多處公共設施與建築物損毀、道路橋樑斷裂。市長黃偉哲關切熊本災情，第一時間表達關懷，且不斷有熱心民眾詢問捐款事宜，對此，台南市政府特別開設「0728日本熊本賑災專案」。黃偉哲指出，在2016年0206台南震災、2025年楠西地震、丹娜絲風災等，皆收到日本與熊本縣的援助及捐款。另外在新冠疫情期間，日本也捐贈台灣數百萬劑疫苗，而之前日本311大地震，台灣捐贈金額可說是全球最多，足證雙方情誼深厚黃偉哲表示，時隔10年，熊本縣再度發生強震，市府在第一時間向熊本縣政府及友誼城市宇城地域（宇土市、宇城市、美里町）表達誠摯慰問，此外，位於熊本縣的菊池市、甲佐町分別與本市東區、安南區締盟，雙方友好交流相當密切。黃偉哲也說，這月輪值國際救援的市府消防局特搜隊亦在震災發生後，立即完成整備待命，只要日方提出救援需求，就會在最短時間內出發前往災區，協助搜救及人道救援工作。黃偉哲呼籲，台南責無旁貸，必須挺身而出給予支援，且透過設立賑災專戶，期望透過公私協力，號召各界共同協助熊本重建工作，延續台日患難中互助的珍貴情誼。社會局說明，「0728日本熊本賑災專案」捐款方式包括線上捐款與金融機構臨櫃捐款兩種，捐款受理期間為即日起至8月31日止。未來善款將匯入熊本的賑災專戶，專款專用，也將依法定期公告。一、線上捐款：登入「臺南市社會救助金專戶線上捐款平台」／愛心捐款/專案捐款「0728日本熊本賑災專案」二、 金融機構臨櫃捐款：臺灣銀行台南分行（0040093），捐款帳號009-045-065-055 ，戶名「臺南市政府社會局社會救助金專戶」，並請指定用途為：捐助0728日本熊本賑災專案，以及空白處敘明捐款人姓名、電話及收據寄送地址，傳真至06-2995759，以利市府寄送收據。