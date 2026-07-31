我是廣告 請繼續往下閱讀

美元指數一度失守100，但隨後反彈回到100之上，不過，美股漲，亞股也展開大反攻，台股今（31）日終場飆漲3186點，創史上最大漲點，外資也回頭買超台股675.53億元，新台幣兌美元也翻升破32.3元，強升1.62角，終場收在32.292元，台北外匯經紀公司成交量增至28.96億元。就國際匯市來看，美元指數一度失守100，下探99.86，之後跌深反彈回到100之上，一度來到100.25，目前在100.19附近。日圓兌美元在傳出日本政府出手之下，一度急升至157.99元。不過，隨著國際美元反彈，加上日本央行政策利率維持不變之下，日圓又貶回160價位，一度來到160.87，之後在160.39附近盤整。至於韓元兌美元也從1417.8回貶至1440.56，之後來到1429.2附近，而離岸人民幣兌美元也從6.7413回貶至6.7516，之後回到6.7458附近。新台幣兌美元今日也以32.41元、升值4.4分開出，雖然台股大反攻，在美元反彈之下，新台幣盤一度回貶逼近32.5元，下探32.492元，貶值3.8分，但隨著台股漲幅擴大，終場飆漲3186點創史上最大漲點，新台幣再翻升，下午進一步升破32.3元，終場收在當日最高價32.292元，強升1.62角。根據央行最新統計顯示，以台北外匯市場下午4時收盤匯價來看，美元指數單日仍跌了0.87%，亞洲主要貨幣日圓兌美元升值2.2%最多，再來是新加坡幣升值0.71%，韓元也升了0.64%，新台幣升0.5%，人民幣亦升值0.14%，而歐元亦升值0.66%。