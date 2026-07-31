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國民黨號召支持者725上凱道反癌油，活動才落幕不久，台北市長蔣萬安近日再度拋出「倒閣」議題，並稱這段期間已有不少立委私下與他討論；如今更傳出藍營內部正評估與民眾黨展開合作，透過共推不分區立委、禮讓5席等方式，力拚跨越倒閣門檻。對此，民進黨三連霸立委林俊憲直言，這對白營來說「很誘人」，但國民黨主席鄭麗文至今仍表態，值得關注後續發展。林俊憲表示，倒閣要不要藍白合，各懷鬼胎啦，依照藍白合的前車之鑑，不太可能成功，但不得不說，蔣萬安倒是成功點起一把火，燒到民眾黨裡面去。首先是柯文哲，他不一定會同意，如果要拿走國民黨不分區5席，勢必得用國民黨籍登記，就算每天開記者會喊「前5席是民眾黨的人」，選民哪裡分得出來。一旦加入，就永遠擺脫不了「小藍」的標籤了。林俊憲續指，黃國昌的反應很有意思，他沒有正面否決「禮讓說」，而是轉移焦點說「倒賴」才是重點，因為他非常需要政治舞台。如果倒閣，他就能爭取五席名單，再當一次立委，多好。至於民眾黨其他人，大概滿頭問號，當初講好的兩年條款呢？現任民眾黨立委和候補名單，完全沒機會了，當然不好。「不過，這件事對民眾黨還是很誘人！」林俊憲認為，以目前他們的支持度，下次選舉恐怕沒把握維持8席，如果合作至少確保5席，倒也是個選擇。最後，大家可以注意「鄭麗文」還沒表態，蔣萬安再怎麼搧風點火，國民黨不分區名單終究是鄭麗文說了算，蔣萬安不在其位，硬要謀其政，球已經丟出去，就看鄭麗文要不要接，以及怎麼收拾這個爛攤子。