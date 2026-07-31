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聯發科表示，第二季營收優於財測，主要受惠智慧裝置平台市占率提升，成功抵銷手機需求疲弱的影響，展現多元產品布局的韌性。獲利方面，單季淨利及每股盈餘較第一季小幅成長，主要受惠營收增加；但與去年同期相比，由於毛利率下滑，導致淨利及EPS均呈現衰退。
第二季毛利率46.2%，較上季減少0.1個百分點、較去年同期下滑2.9個百分點；營業利益228.6億元，季減0.1%、年減22.2%，毛利率、營益率及淨利率同步較去年下滑。
第三季營收估最高1590億元 手機疲弱由智慧裝置補足
展望第三季，以新台幣兌美元32元匯率估算，聯發科預估單季營收將介於1520億元至1590億元，約與前一季持平至成長5%，年增7%至12%；毛利率預估44.5%至47.5%。
蔡力行表示，第三季智慧裝置平台將持續受惠於連接技術、運算及車用產品需求，成長動能可望抵銷手機市場疲弱影響。此外，公司也將透過反映供應鏈成本上升的定價策略，維持毛利率於財測區間。
ASIC市占目標上修 第二位客戶將於2028年貢獻
聯發科積極布局AI ASIC市場。蔡力行指出，今年ASIC業務營收可望達20億美元目標，第二位ASIC客戶已順利取得，預計2028年開始挹注營收，且2028年貢獻將高於2027年。看好AI需求快速成長，公司同步將ASIC市場占有率目標，由原先10%至15%，上修至15%至20%，反映對AI客製化晶片市場的樂觀展望。
AI資料中心營收拚破20億美元 2奈米AI晶片Q3登場
蔡力行表示，儘管今年仍面臨手機市場疲弱及原物料成本上升等挑戰，公司仍預期2026年美元營收可望達到原訂目標區間高標，其中AI資料中心營收有望突破20億美元。
蔡力行指出，Agentic AI及大型AI模型快速演進，將帶動雲端與邊緣AI運算需求持續攀升。聯發科第三季將推出支援次世代Agentic AI手機的2奈米單晶片（SoC），年底則將與輝達合作推出RTX Spark平台，持續擴大AI產品布局。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。