我是廣告 請繼續往下閱讀

▲新竹棒球場改善工程再7月274日的最新進度報告中，這次進度主要是人工草皮鋪設及各交接面修整。（圖／新竹市政府提供）

備受全國球迷與市民關注的新竹市立棒球場，其改善工程近日迎來重大進展！根據新竹市政府工務處最新發布的工程進度報告，球場內的人工草皮及紅土區已鋪設完畢，整體視覺呈現出極具震撼力的高對比紅綠色彩。歷經漫長的調查與改善期，新竹棒球場正逐步重回正軌。根據工務處最新訊息，新竹棒球場改善工程再7月274日的最新進度報告中，這次進度主要是人工草皮鋪設及各交接面修整。從照片中來看，球場被紅綠艷麗所點綴、在陽光下相當漂亮，無疑讓人相當期待。近日於社群平台上曝光的新竹棒球場最新俯瞰照，引發球迷熱烈討論。照片中顯示，球場已全面鋪設顏色飽和且對比鮮明的紅、綠兩色人工草坪。內野紅土區與草皮邊界俐落分明，目前正持續進行投手丘與壘包區域的基底整修。外野看台座椅重新安裝，周邊相關附屬設施亦同步陸續推進中。新竹棒球場自2022年7月啟用短短兩天，因造成多名中職球員受傷而停擺封閉至今。高虹安市府團隊上任後啟動開挖調查，並配合監察院針對「工程未驗收即使用、掩埋廢棄物、排水與結構設計不良」等重大缺失提出的糾正案，進行全面性的盤點與重整。因先前承包商向法院申請保存證據，導致修復工程有所延宕。市府於今年5月底正式宣布，將原訂6月完工的改善工程，順延至8月底全面竣工。此次工程不僅將天然草皮全面更換為高品質人工草皮，更致力於根除地下室結構安全與土壤排水等潛藏危機。根據《聯合報》報導，針對過往的營運合約爭議，新竹市政府已於今年3月與原取得15年經營權的龍來公司達成合意解約。 針對前市府時期遺留的停賽補償爭議，經現任市府團隊多次協商，在兼顧市庫負擔與公共利益下，將補償金額從原先的711萬元調降至約624萬元。龍來公司承諾將持續投入資源，支持新竹市基層棒球發展與選手培訓，打造長遠的棒球實力。對於新竹棒球場重啟後的營運方向，市府表示將秉持「公開透明、專業治理、確保安全」三大原則。球場竣工後，初期不會立即安排高強度的職業賽事。