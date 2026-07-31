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▲屏東館集結6家特色品牌參展，從萬巒豬腳、東港伴手禮到恆春特色產品，呈現屏東「從產地到餐桌」的美食魅力。（圖／屏東縣府提供）

2026台灣美食展今（31）日起至8月3日在台北世貿一館登場，屏東縣政府以大會主題「風土醞釀」打造「屏東好味」主題館，集結「恆春．一芳海苔醬&惦佃」、「阿珠媽肉肉萬巒豬腳」、「東港味益鬆品專賣店」、「黎記冰糖醬鴨」、「復興堂」及「台畜」等6家特色品牌參展，展現屏東從山林、平原到海洋的豐饒物產，開展首日即吸引大批民眾試吃、選購，現場人氣熱絡。屏東館以南國市場為設計概念，結合特色農漁產品、品牌展售及料理展演，呈現屏東飲食文化的多元風貌。開幕由米其林主廚吳定祐運用屏東泰國蝦、洋蔥及芒果創作法式料理，展現在地食材的豐富層次，總統賴清德與交通部長陳世凱也親臨為屏東館揭幕。展覽期間，屏東館將安排多場主廚料理秀、限定餐桌體驗、營養講座、親子DIY、互動遊戲及滿額抽獎等活動。屏東縣政府表示，期盼透過台灣美食展行銷屏東優質農漁產品與在地品牌，讓更多民眾認識屏東美食魅力，並走訪屏東，品味最道地的南國風味。