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啦啦隊女神峮峮（吳函峮）今（31）日受邀出席日本玩偶Monchhichi台灣首場快閃店，她穿上台灣限定77號球衣，擔任開幕式一日店長，活動中被問到跟小15歲緋聞對象男團AcQUA源少年成員李秉諭（貢丸）戀情，她先是回應不在乎跟年紀小的人交往，俏皮說：「大家再觀察一陣子囉！」面對外界關心峮峮與小她15歲的李秉諭關係，她沒有正面承認或否認，僅笑著表示：「大家再觀察一陣子囉！」短短9個字被猜測該不會是間接認愛，她透露，自己對戀愛沒有年齡限制，只要相處舒服、彼此自在就好，「年齡下限？我沒想過，不犯法就好！」談到理想型，峮峮表示，希望另一半是個孝順、情緒穩定且充滿正能量的人，最重要的是相處愉快，她笑說，其實身邊符合這些條件的人「不少」。事實上，峮峮跟貢丸今年4月被拍到互動頻繁，當時雙方經紀人澄清只是前後輩好友，並解釋峮峮因練舞及身體不適，加上已將愛車出售，李秉諭只是熱心接送幫忙。此外，峮峮日前跟著節目《花甲少年趣旅行》到沖繩拍攝時抽了戀愛運勢籤，這次抽到「小吉」，與過去曾抽到令人心酸的「意中人已離去」相比，心境已有很大不同，當被問到戀愛運時，她更自信喊出：「會成功！」似乎慢慢走出過往陰影，準備迎接新的幸福。