水煮蛋營養豐富、料理方式簡單，是不少上班族、學生補充蛋白質的首選。不過，許多人都有過一剝蛋殼，蛋白就跟著蛋殼一起掉，整顆水煮蛋變得坑坑巴巴的經驗。對此，台灣大學營養學博士吳映蓉表示，通常越新鮮的雞蛋，水煮後反而越難剝殼，只要掌握3個小技巧，包括「水滾後再下蛋、煮熟立刻泡冰水、從較鈍的一端開始剝」，就能大幅提升成功率。
水煮蛋為何一剝就坑坑巴巴？越新鮮越難剝殼
吳映蓉在「吳映蓉博士營養天地」粉專分享，自己近日剝到一顆「超級無敵難剝」的水煮蛋，蛋殼還沒剝完，整顆蛋就已經坑坑巴巴，讓她忍不住笑說「剝到想把它丟掉」，不過最後還是耐心把蛋殼剝完，並把水煮蛋吃下肚。
她進一步解釋，通常越新鮮的雞蛋，水煮後越難剝殼。這是因為新鮮雞蛋的蛋白酸鹼值（pH）較低，蛋白與內層蛋膜黏得較緊，因此剝殼時容易連蛋白一起剝落。隨著雞蛋放置幾天，蛋內二氧化碳逐漸散失，蛋白的 pH 值上升，蛋白與蛋膜較容易分離，因此也會變得比較好剝。
掌握3個技巧 水煮蛋完整去殼不破皮
若是想要剝得漂亮、不再坑坑巴巴，吳映蓉建議掌握3個步驟：第一，等水滾後再放入雞蛋；第二，煮熟後立即放入冰水降溫；第三，從較鈍、具有氣室的那一端開始剝殼，就能提高完整去殼的成功率。
貼文曝光後也引發不少網友共鳴，紛紛留言表示，「剝到這種真的會發脾氣」、「碰到這種蛋，我真的會丟掉，千萬不要為了一顆小雞蛋破壞一整天的心情。」另外，也有內行人分享自己的煮蛋秘訣，建議用電鍋蒸9分鐘，跳起後再悶3分鐘，取出立即放入冷水浸泡，之後再剝殼，幾乎都能剝得相當完整。
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吳映蓉在「吳映蓉博士營養天地」粉專分享，自己近日剝到一顆「超級無敵難剝」的水煮蛋，蛋殼還沒剝完，整顆蛋就已經坑坑巴巴，讓她忍不住笑說「剝到想把它丟掉」，不過最後還是耐心把蛋殼剝完，並把水煮蛋吃下肚。
她進一步解釋，通常越新鮮的雞蛋，水煮後越難剝殼。這是因為新鮮雞蛋的蛋白酸鹼值（pH）較低，蛋白與內層蛋膜黏得較緊，因此剝殼時容易連蛋白一起剝落。隨著雞蛋放置幾天，蛋內二氧化碳逐漸散失，蛋白的 pH 值上升，蛋白與蛋膜較容易分離，因此也會變得比較好剝。
若是想要剝得漂亮、不再坑坑巴巴，吳映蓉建議掌握3個步驟：第一，等水滾後再放入雞蛋；第二，煮熟後立即放入冰水降溫；第三，從較鈍、具有氣室的那一端開始剝殼，就能提高完整去殼的成功率。
貼文曝光後也引發不少網友共鳴，紛紛留言表示，「剝到這種真的會發脾氣」、「碰到這種蛋，我真的會丟掉，千萬不要為了一顆小雞蛋破壞一整天的心情。」另外，也有內行人分享自己的煮蛋秘訣，建議用電鍋蒸9分鐘，跳起後再悶3分鐘，取出立即放入冷水浸泡，之後再剝殼，幾乎都能剝得相當完整。