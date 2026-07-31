今年適逢莫拉克風災17週年，國立科學工藝博物館（科工館）攜手財團法人中華民國兒童福利聯盟基金會（兒福聯盟）， 7月31日至8月9日於科工館1F舉辦「如果雨不停：給勇者的生存攻略」特展。特展位於科工館北館1F大廳，除了靜態的歷史照片與文字資料，更精心規劃了豐富的互動體驗，讓觀展者能身歷其境地正視受災孩童與社工在災後17年間走過的真實足跡
科工館李秀鳳館長提到，面對極端氣候，我們需汲取歷史教訓、尋求團結復原。科工館將持續更新6F「希望•未來—莫拉克風災紀念廳」，作為防災教育與水土保持基地，攜手各界傳承記憶、擘劃願景；高雄市社會局主任秘書陳綉裙認為，心靈與家庭的復原是一條漫長路程。面對複合型災害，結案不是終點而是傳承起點，盼將陪伴經驗轉化為社會面對未知災害的復原力，擘劃更具韌性與希望的藍圖。
展區亮點包含「勇者生存任務」，民眾可於現場抽取專屬角色卡牌，透過「社工支線」與「孩童支線」的不同視角，體會災後各階段所面臨的失落、抉擇與勇氣。 「光之信箱留言牆」，展區末端特設書寫平台，邀請大眾留下對當年孩子與社工的回應或觀展心得，讓溫暖的支持與情感持續流動。
為讓觀眾獲得更深刻的省思，展覽期間的週間日（8月4日至8月7日）下午14:30至15:00亦特別開設「週間專人導覽」服務（每場限額20人），引導大眾深入理解服務點滴。展覽期間的兩個週末（8月1日至2日、8月8日至9日）並將舉辦四場專為4至10歲親子家庭設計的免費主題活動「靜下心來鬧一鬧｜愛的情緒練習題」。活動透過老師引導、情緒卡牌、繪本故事及手作「靜心瓶」，陪伴親子學習沉澱失落與害怕情緒，收穫前行的力量。
此外，兒盟與媒體夥伴NOWNEWS今日新聞跨界合作推出數位敘事專頁「放心飛吧！八八風災失依兒少陪伴紀實」，完整呈現陪伴藍圖、一線社工與受災個案跨越17年的生命紀實故事，即日起搶先上線開放瀏覽！ 專頁網址： https://www.nownews.com/accompany。
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