日本熊本縣於7月28日發生強震，造成多人傷亡，住宅、道路及公共設施也有多處受損，災區至今仍持續面臨餘震威脅。面對此次震災，在賴清德總統指示下，外交部正式啟動「0728日本熊本賑災專案」，並將自8月1日起辦理公開勸募，募集款項將用於協助熊本災區救援及災後重建。
林佳龍表示，台灣與日本每一次在彼此最需要的時候，都不曾缺席，這一次也一樣。「只要有需要，台灣願意伸出援手，與日本患難與共，攜手走過賑災與重建的道路。」
為協助日本賑災工作，林佳龍誠摯邀請國人共同響應此次賑災專案，以實際行動傳遞台灣的溫暖，陪伴熊本災區走過艱難時刻。他並感謝每一位願意伸出援手的國人朋友，表示「相信每一份善意，都會成為災區重建的重要力量。」
📌 捐款資訊
戶名｜財團法人國際合作發展基金會國際重大災害勸募專戶
銀行｜兆豐銀行天母分行
帳號｜021-09-01774-1
📌其他捐款管道
信用卡、虛擬帳戶轉帳等方式，請至國合會捐款統一入口網。（各項捐款管道於8月1日起開放）
📞捐款諮詢｜1988專線（自8月1日起，每日09:00–21:00），提供捐款諮詢服務。
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為協助日本賑災工作，林佳龍誠摯邀請國人共同響應此次賑災專案，以實際行動傳遞台灣的溫暖，陪伴熊本災區走過艱難時刻。他並感謝每一位願意伸出援手的國人朋友，表示「相信每一份善意，都會成為災區重建的重要力量。」
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戶名｜財團法人國際合作發展基金會國際重大災害勸募專戶
銀行｜兆豐銀行天母分行
帳號｜021-09-01774-1
📌其他捐款管道
信用卡、虛擬帳戶轉帳等方式，請至國合會捐款統一入口網。（各項捐款管道於8月1日起開放）
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