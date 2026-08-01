有Threads網友近日在麥當勞用餐時，意外發現櫃檯後方擺放一整排超迷你的蛋捲冰淇淋，外型小巧可愛，照片曝光後迅速引發討論，不少人直呼「好想買」、「只想吃一口的人超需要」。對此，麥當勞證實，這款迷你蛋捲冰淇淋已限時回歸，並非販售商品，而是專為小朋友準備的贈品，即日起至9月30日止（或送完為止），只要國定假日及周末下午2時至4時到店內用餐，符合活動資格的小朋友即可免費獲得，實際供應依各門市為準。
麥當勞迷你蛋捲冰回歸！只有一般5分之1大小 官方證實限時免費送
一名網友在Threads分享，到麥當勞用餐時，意外發現櫃檯後方放著一整排超迷你蛋捲冰淇淋，小巧尺寸幾乎一口就能吃完，可愛模樣讓他忍不住驚呼：「為什麼麥當勞會有那麼小的蛋捲冰啦，好可愛。」照片曝光後立刻掀起討論，不少人都想知道是否能購買。
據了解，這款迷你蛋捲冰淇淋並非新商品，而是麥當勞提供給小朋友享用的專屬迷你版蛋捲冰，大小約為一般蛋捲冰淇淋的四分之一至五分之一，不僅更方便孩童食用，也因為迷你外型增添不少可愛感。
針對網友熱議，《NOWNEWS今日新聞》向麥當勞求證，官方表示，迷你蛋捲冰淇淋已經限時回歸，即日起至9月30日（或送完為止），只要於國定假日及周末下午2時至4時到店內用餐，小朋友即可免費獲得專屬迷你蛋捲冰淇淋，實際供應情形仍以各門市為準，邀請大小朋友一起到麥當勞享受暑假限定的驚喜美味。
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一名網友在Threads分享，到麥當勞用餐時，意外發現櫃檯後方放著一整排超迷你蛋捲冰淇淋，小巧尺寸幾乎一口就能吃完，可愛模樣讓他忍不住驚呼：「為什麼麥當勞會有那麼小的蛋捲冰啦，好可愛。」照片曝光後立刻掀起討論，不少人都想知道是否能購買。
據了解，這款迷你蛋捲冰淇淋並非新商品，而是麥當勞提供給小朋友享用的專屬迷你版蛋捲冰，大小約為一般蛋捲冰淇淋的四分之一至五分之一，不僅更方便孩童食用，也因為迷你外型增添不少可愛感。
針對網友熱議，《NOWNEWS今日新聞》向麥當勞求證，官方表示，迷你蛋捲冰淇淋已經限時回歸，即日起至9月30日（或送完為止），只要於國定假日及周末下午2時至4時到店內用餐，小朋友即可免費獲得專屬迷你蛋捲冰淇淋，實際供應情形仍以各門市為準，邀請大小朋友一起到麥當勞享受暑假限定的驚喜美味。