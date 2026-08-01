有Threads網友近日在麥當勞用餐時，意外發現櫃檯後方擺放一整排超迷你的蛋捲冰淇淋，外型小巧可愛，照片曝光後迅速引發討論，不少人直呼「好想買」、「只想吃一口的人超需要」。對此，麥當勞證實，這款迷你蛋捲冰淇淋已限時回歸，並非販售商品，而是專為小朋友準備的贈品，即日起至9月30日止（或送完為止），只要國定假日及周末下午2時至4時到店內用餐，符合活動資格的小朋友即可免費獲得，實際供應依各門市為準。

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麥當勞迷你蛋捲冰回歸！只有一般5分之1大小　官方證實限時免費送 

一名網友在Threads分享，到麥當勞用餐時，意外發現櫃檯後方放著一整排超迷你蛋捲冰淇淋，小巧尺寸幾乎一口就能吃完，可愛模樣讓他忍不住驚呼：「為什麼麥當勞會有那麼小的蛋捲冰啦，好可愛。」照片曝光後立刻掀起討論，不少人都想知道是否能購買。

據了解，這款迷你蛋捲冰淇淋並非新商品，而是麥當勞提供給小朋友享用的專屬迷你版蛋捲冰，大小約為一般蛋捲冰淇淋的四分之一至五分之一，不僅更方便孩童食用，也因為迷你外型增添不少可愛感。

貼文曝光後，引來大批網友留言表示，「好想要，太可愛了」、「未成年就要被賣的冰淇淋寶寶」、「這根本就是小朋友的shot杯啊」、「為什麼這個不能點，有時候就想吃一口」、「這個我真的會去買，對於我這種想吃冰，但又不想吃太多的人」。

針對網友熱議，《NOWNEWS今日新聞》向麥當勞求證，官方表示，迷你蛋捲冰淇淋已經限時回歸，即日起至9月30日（或送完為止），只要於國定假日及周末下午2時至4時到店內用餐，小朋友即可免費獲得專屬迷你蛋捲冰淇淋，實際供應情形仍以各門市為準，邀請大小朋友一起到麥當勞享受暑假限定的驚喜美味。

▲不少人認為，比起正常版，迷你版份量剛好，不但沒有一般蛋捲冰淇淋容易融化、吃不完的困擾，也很適合食量較小或只是想解饞的消費者，希望未來能夠正式販售。（圖／記者蕭涵云攝）
▲不少人認為，比起正常版，迷你版份量剛好，不但沒有一般蛋捲冰淇淋容易融化、吃不完的困擾，也很適合食量較小或只是想解饞的消費者，希望未來能夠正式販售。（圖／記者蕭涵云攝）
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賴禹妡編輯記者

從事新聞領域已有6年資歷，曾在《三立新聞網》任職2年，累積豐富的新聞採編經驗，現任職於《NOWNEWS》約4年，曾深入娛樂組與網搜組，掌握娛樂動態與網路熱門話題，目前在家庭消費中心擔任編輯，主要負責生活、旅遊、...