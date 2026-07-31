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「老虎牙子」董娘劉伊心日前開出「家庭教育陪伴特助」職缺，工作內容涵蓋保母、司機、家教、影音拍攝等多項職責，月薪是45000元，遭到網友砲轟是「慣老闆」。劉伊心近日登上節目《小姐不熙娣》時聊到炎上事件，小S聽完後毫不客氣開嗆，「如果不知道會被罵，就是有病！」劉伊心跟小S在節目中聊到特助炎上事件，透露自己當初是跟AI描述大概的工作內容，寫完後就直接貼到社群中，沒想到被解讀成身兼家教、保母、司機及影音製作等各種工作。為此小S詢問：「發出去之前沒有檢查嗎？」劉伊心表示她看完覺得寫得特別完整才發的，為此小S接著說：「刊登之前都沒有覺得這樣會被罵嗎？」接著更火力全開表示：「如果妳不覺得會被罵的話，妳這個人就是有病！」劉伊心也澄清，這工作的本質是陪伴孩子體驗生活、一起吃喝玩樂，由於家中有3個小孩，就算已經找了保母協助起居，還是會因為工作太忙分身乏術，因此才希望招募一位特助協助照顧孩子與安排生活。雖然徵才文慘被炎上，但劉伊心透露，事件曝光後反而吸引更多人投履歷，她表示，自己在視訊面試時，許多應徵者不僅沒有責怪她，還反過來安慰她，讓她一度感動到眼眶泛淚，並且順利找到新特助上工。