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白海豚距離遠 下周是關鍵

▲白海豚颱風距離台灣還有一段距離，下周要留意未來走向。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

周末高溫炎熱 水氣偏少

▲周末雨勢減少，不過在8月7日受到颱風外圍雲系影響，雨量偏多。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

中央氣象署預報員鄭傑仁表示，白海豚颱風距離台灣還有4000多公里遠，路徑還未確定，提醒民眾留意下周的天氣預報，掌握白海豚颱風動態。今（31）日各地感受悶熱，雲量偏多，偶爾出現局部零星降雨，中午過後部分地區也有短暫雨發生，預計周末兩天，天氣以多雲或多雲時晴為主，周六（8月1日）西半部地區有零星降雨，中午過後南部、各地山區有午後雷陣雨發生機率，周日整體環境水氣更為減少。民眾相當關心的白海豚颱風動態，第13號強烈颱風白海豚（國際命名：Dolphin），早上8時位於台北東方4230公里之處，未來持續以西北西方向朝日本南方到琉球附近海面移動，仍有稍增強的趨勢，不過目前因距離遙遠，短期內對台灣天氣暫無影響。31日14時的白海豚中心位置在北緯18.6度，東經160.9度，以每小時18公里速度，向西北進行。中心氣壓895百帕，近中心最大風速每秒60公尺，瞬間最大陣風每秒75公尺，七級風平均暴風半徑250公里，十級風平均暴風半徑120公里，會不會再靠近台灣，需要等待下周才能確定。鄭傑仁表示，今（31）日各地感受悶熱，雲量偏多，偶爾出現局部零星降雨，中午過後部分地區也有短暫雨發生，雖然台灣天氣大致上受到太平洋高壓影響，不過中高層水氣偏多，所以西半部地區雲量偏多，偶爾有零星降雨。預計周末兩天，天氣以多雲或多雲時晴為主，周六（8月1日）西半部地區有零星降雨，中午過後南部、各地山區有午後雷陣雨發生機率，周日整體環境水氣更為減少，中午過後各地山區有機會下雷陣雨。不過在8月7日（周五）白海豚颱風外圍雲系會開始影響台灣，北部有短暫雨勢。溫度方面，各地普遍在32到35度，局部內陸地區有機會來到36度以上高溫，提醒大家，明後兩天天氣形態以悶熱為主，午後若有到山區，要留意雷陣雨發生機率，白天外出要做好防曬措施，多補充水分，以免中暑。