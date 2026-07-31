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▲OPENPOINT點數生態系即日起新增阿爾法餐飲集團旗下雞湯大叔、麵屋一燈、雞湯桑、撈王、賴山嶼等連鎖餐飲品牌。（圖／7-11提供）

▲7-11即日起也同步推出限時限量「1點換人氣招牌小點」活動，只要1點OPENPOINT即可兌換指定商品。（圖／7-11提供、記者整理）

統一集團會員點數OPENPOINT有新用法了！過去在7-11消費獲得的點數，不少民眾習慣直接在結帳時折抵現金（1點可折抵1元），不過官方宣佈，即起點數生態系再擴大新增連鎖餐飲通路品牌，包括雞湯大叔、麵屋一燈、雞湯桑、撈王都可用1點換購小食，原價259元的繡球豆腐只要1元就能吃。7-11 OPENPOINT點數除了可在超商使用外，早就跨20大以上通路當現金折抵，1點等於1元，包含百貨、航空、高鐵、飯店、加油站等，應有盡有。官方近日再宣布拓展餐飲使用版圖，即日起新增阿爾法餐飲集團旗下雞湯大叔、麵屋一燈、雞湯桑、撈王、賴山嶼等連鎖餐飲品牌，消費時可直接使用OPENPOINT點數可以直接折抵餐費，折抵無上限，等同「0元吃」。最划算的是，即日起也同步推出限時限量「」活動，只要1點OPENPOINT即可兌換指定商品，相當於最低1元就能吃到人氣餐點，最高可兌換原價259元商品。開啟OPENPOINT APP → 點選「點數兌換」→「限時販售」，即可查看可兌換商品。◾雞湯大叔｜手切嫩雞胸肉（原價59元）◾麵屋一燈｜原味溏心蛋（原價29元）◾雞湯桑｜直火燒雞腿（原價39元）◾撈王｜繡球豆腐（原價259元）全家App「隨買跨店取」歡慶上線9周年，也再推出全新功能，正式導入四大節慶預購商品。過去消費者選購型錄商品，必須親自到店使用FamiPort機台操作、列印繳費單，再至櫃檯結帳；如今只要透過全家App，即可24小時隨時隨地瀏覽商品、完成下單，大幅提升選購與送禮便利性。首波中秋預購商品將於8月3日正式上架，集結犁記餅店、陳允寶泉、一福堂、不二糕餅等百年糕餅名店，以及多家超人氣排隊品牌，超過百款中秋禮盒一次購足，並同步享有實體型錄優惠，指定商品任選2件95折、3件以上92折。