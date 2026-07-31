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Leopold Aschenbrenner是誰？

為何他在 AI 產業投資能見度逐漸增加？

「情勢感知」基金的操作策略

阿申布倫納績效表現如何？

為何阿申布倫納現在要拋售？

城堡投資（Citadel）為何要接手這些部位？

由前OpenAI員工Leopold Aschenbrenner創立的避險基金「情勢感知」（Situational Awareness）（SA），靠著4倍槓桿重押AI基礎建設概念股、同時放空軟體股，在今年上半年一度創造439%的報酬；但在7月科技股重挫下，竟慘遭「多空雙巴」。面臨嚴重虧損與保證金追繳危機，不得不出脫大筆 AI 相關公開股票，最終將大部分公開市場股票部位出售給由格里芬（Ken Griffin）領軍的城堡投資（Citadel），掀起議論。根據CNBC報導，引述消息人士說法稱，Situational Awareness近幾週遭受重大虧損，在人工智慧股票和做空軟體股票的投資均出現重大虧損，尤其以AI基礎設施投資標的（例如SK海力士）股價大跌，而該基金同時放空的Adobe等軟體股部位也遭到軋空，導致損失進一步擴大。被迫緊急平倉，以籌集資金。報導提到，Situational Awareness管理的資產規模在7月初一度多達450億美元，但隨著鉅額虧損浮現，資產已大幅縮水。華爾街日報則指出，Situational Awareness已將公開股票投資組合全部一次性出售給城堡投資（Citadel Securities），截至第一季底，Situational Awareness最大持股包括荷蘭AI基礎建設供應商Nebius Group、記憶體大廠美光、快閃記憶體供應商Sandisk、美國燃料電池大廠Bloom Energy，以及向AI科技巨擘出租算力的新型雲端商（neocloud）CoreWeave。彭博報導，阿申布倫納（Leopold Aschenbrenner）出生於德國，15 歲即考入哥倫比亞大學，並於 2021 年以第一名的優異成績畢業。他曾短暫任職於前加密貨幣金童班克曼-弗里德（Samuel Bankman-Fried）所創辦的「FTX 基金會」旗下的「FTX 未來基金」（FTX Future Fund）。與大多數對沖基金創辦人不同的是，他在 2024 年成立「情勢感知」基金之前，完全沒有專業的投資經驗。阿申布倫納在2024年被OpenAI以「洩露機密資訊」為由解雇，他自稱向董事會提交安全備忘錄，警告公司的資安措施無法防範中國政府竊取演算法機密。人資部門卻以他有種族刻板印象為由回應。在離開OpenAI後，他發表了一篇題為《情境意識》（Situational Awareness）的文章，主張通用人工智慧（AGI）可能在幾年之內實現，並重塑全球經濟與地緣政治競爭。同時預測AI發展將加速推升晶片、記憶體、資料中心及能源基礎建設需求。這篇文章在矽谷和華盛頓的投資人、研究人員及政策制定者之間引發廣泛迴響，確立了阿申布倫納在 AI 未來討論中身為受矚目意見領袖的地位。隨著基金迅速崛起，阿申布倫納成為華爾街最受關注的 AI 投資人之一，他每季提交的監管申報文件，更被市場嚴格剖析，以尋找下一個重大 AI 交易的蛛絲馬跡。雖然該機構公開披露的投資策略相對有限，但大部分聚焦在有望從 AI 基礎設施擴建中獲利的企業。投資組合集中於AI生態系中的企業，包括半導體與記憶體晶片製造商、雲端運算服務提供商以及能源電力相關公司。阿申布倫納投資理念反映了一項的市場論點，AI 的成長將需要基礎設施的大規模擴展，而非僅僅侷限於 AI 模型開發商。此外，該基金也進行私有市場投資，包括持有 Anthropic 的股權，並投資了 AI 晶片新創公司 MatX。彭博提到，這套策略早期帶來了豐厚的回報，截至 2026 年 5 月，該基金扣除費用後的收益率高達 270%。然而，後續急轉直下，凸顯了高度集中於單一市場的押注，同時具備巨大潛在回報與高風險。在 AI 相關股票大幅下跌、引發市場對該領域高估值能否維持的質疑後，「情境意識」基金面臨沉重壓力。這波平倉適逢該基金因 AI 聚焦投資組合面臨虧損；報導指，該基金與包括美銀（Bank of America）、高盛（Goldman Sachs）及摩根大通（JPMorgan Chase）在內的主要金融機構和投行合作，以應對保證金要求並降低部位。該基金透過一筆大規模交易清空了大部分公開市場股票部位，其中格里芬（Ken Griffin）旗下的城堡投資（Citadel）購入了相當大一部分的持股。不過，阿申布倫納旗下公司的基金，目前仍持續持有 Anthropic 等未公開股權投資。城堡投資對此並未回應，彭博指出，這項收購凸顯了大型投資機構如何在其他投資人求售時進場接盤，在市場波動劇烈期間建立部位。同時，在社群平台上亦有陰謀論不斷傳出，認為城堡投資故意夥同華爾街其他機構聯合狙擊，迫使他低價拋售基金逢低承接。