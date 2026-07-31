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▲Soundcore 新品Liberty 5 Pro旗艦系列結合AI降噪功能，於官方通路Coupang酷澎熱烈開賣。（圖／業者提供）

▲Coupang酷澎開賣地產大亨《Kpop獵魔女團》限定版，為親子時光增加新意。（圖／業者提供）

Coupang酷澎為父親節送禮神助攻，持續攜手品牌官方合作，推出多款話題新品與限定優惠。除了身為三星官方授權通路同步參與Galaxy Z系列預購活動，全台同步開賣Soundcore Liberty 5 Pro旗艦系列AI降噪真無線藍牙耳機，Schick舒適牌也祭出父親節滿額現折優惠。從3C科技、日常保養到生活好物，透過「火箭速配」最快隔日到貨服務，讓消費者輕鬆挑選父親節禮物，將心意準時送達。Coupang酷澎持續與品牌官方合作，提供最新、最優質的商品選擇。Soundcore Liberty 5 Pro 旗艦系列 AI降噪真無線藍牙耳機同步全台上市，具備高品質降噪與清晰通話功能，即使身處吵雜環境也能自在溝通，打造歷代最強降噪耳機；其中，Liberty 5 Pro Max更搭載1.78吋AMOLED智慧觸控螢幕充電盒，整合AI會議摘要、錄音與翻譯功能，兼具實用與個人化特色；Coupang酷澎WOW會員還可享30天免費退貨服務。身為三星官方授權通路，Coupang酷澎同步參與Galaxy Z系列預購活動，8月1日前預購加碼酷澎幣價值最高6,590元。即日起至8月13日，預購Galaxy Z Fold8 Ultra、Galaxy Z Fold8及Galaxy Z Flip8 256GB，即可享三星與Coupang酷澎雙重容量升級至512GB，再搭配指定信用卡滿額優惠及舊機換新加碼現金回饋，預購好禮累計最高18,670元，讓爸爸輕鬆升級行動生活。品味生活一次備齊 零食、保養到收藏好物父親節最重要的是陪伴家人共享美好時光。Coupang酷澎集結多款人氣零食，推薦O'natural歐納丘純天然土耳其無花果乾、純天然美國加州杏仁果，兼具天然美味與安心品質；還有人氣排隊零食黑師傅捲心酥，無論經典原味或香濃鹹蛋黃口味，都能免排隊輕鬆入手，陪爸爸度過愜意團聚時光。替爸爸升級日常保養，Coupang酷澎也能一站購足。Schick舒適牌多款刮鬍刀組滿足不同使用需求，即日起至8月8日，指定男士刮鬍刀商品單筆消費滿588元現折100元，優惠名額有限、送完為止。其中熱銷推薦Schick舒適牌Hydro 5 Premium敏感肌刮鬍刀組，內含刀把1支與刀片17片，搭配獨特保濕凝膠盒，遇水釋放潤滑成分，幫助降低刮鬍時的肌膚摩擦感。另有全球熱銷的Alpecin德國原裝咖啡因洗髮露，專利咖啡因複合配方持續使用3個月，有助於強健髮根、提升頭髮活力。喜愛收藏的爸爸，同樣能在Coupang酷澎找到心儀好物，包括BANDAI 1/144 RG 042《機動武鬥傳G鋼彈》閃光鋼彈模型、LEGO樂高漫威系列神盾局飛空母艦76354，以及最新上市的Hasbro孩之寶MONOPOLY地產大亨《Kpop獵魔女團版》等商品，不論重溫經典、親子同樂或假日娛樂，都能透過「火箭速配」最快隔日到貨，為父親節增添更多歡樂回憶。8月份Coupang酷澎結帳刷王道銀行簽帳金融卡滿1,500元享95折、最高折2,000元；刷聯邦銀行信用卡單筆滿3,000元享95折、最高折1,000元。活動名額、細節以各銀行為主；謹慎理財，信用無價。迎接父親節送禮旺季，Coupang酷澎持續以顧客為核心，攜手國際及本土優質品牌合作，提供涵蓋3C家電、家庭日用品、餐廚用品、美妝保養、保健品、食品飲品等多元選品，讓顧客一站購足各式送禮需求。結合「火箭速配」最快隔日到貨服務與品牌官方安心品質，無論提前準備或臨時選購，都能輕鬆將心意準時送達，持續打造「令顧客驚艷」的線上零售體驗。