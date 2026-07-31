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看好現代人居家舒壓需求，按摩品牌3ZeBra三隻斑馬進駐DREAM PLAZA設立旗艦櫃，邀請藝人派翠克擔任一日店長，透過產品體驗、與粉絲互動遊戲吸引民眾，搶攻父親節送禮商機。3ZeBra以「抽屜裡的按摩師」為品牌定位，主打肩頸、腿部、膝部及眼周等居家舒壓商品，希望將日常放鬆體驗帶進百貨通路，讓消費者能透過實際試用，了解產品在居家生活中的應用情境。活動當天，派翠克以輕鬆幽默的互動方式介紹品牌熱銷商品，並帶領民眾參與「要按就要桑 體驗派對」，現場體驗包括好肩力Pro、好腿力等產品，藉由實際試用與互動分享，讓消費者感受不同部位按摩產品的特色。現場另規劃消費者憑發票與派翠克合照，以及購買指定商品即可參加「精緻生活舒壓組 骰子樂」等活動，獎項包含折價券、蒸氣眼罩、熱敷眼罩及按摩商品等，增加消費互動體驗為新櫃開幕帶來人潮。品牌表示，現代人因工作型態改變，長時間久坐、久站及低頭使用3C產品，身體疲勞成為大家共同困擾，希望透過實體櫃位及體驗活動，降低消費者接觸按摩舒壓產品的門檻，讓居家放鬆成為日常生活的一部分。配合父親節檔期，3ZeBra同步推出限定優惠及滿額贈活動，主打舒壓商品作為父親節送禮選擇，期望兼顧實用性與健康關懷。未來也將持續透過百貨據點、實體體驗及社群推廣，讓更多消費者認識居家按摩舒壓產品，拓展生活保健市場。