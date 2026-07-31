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總統賴清德今（31）日接見「美國聯邦眾院外交委員會亞太小組主席金映玉訪問團」時表示，期待台灣和美國攜手合作，打造安全可信賴的非紅供應鏈，全力發展無人機產業，提升民主夥伴的研發以及量產的能力；金映玉則呼籲，從烏克蘭戰事可見，台灣必須大規模採購並製造無人機，時間緊迫，完善的無人載具條例必須儘早通過。金映玉率領聯邦眾議員蘇柏曼楊（Suhas Subramanyam, D-VA）、克勞德（Michael Cloud, R-TX）及芬斯特拉（Randy Feenstra, R-IA）等人，於7月30日至8月1日訪問台灣。賴清德下午接見訪團時表示，感謝各位跨黨派議員以行動支持台灣，正是民主夥伴彼此扶持的展現，他也要特別感謝金映玉長期在國會推動各項友台法案，持續深化台美夥伴關係，為雙方合作拓展更大的空間。賴清德提到，當前中國持續升高對台軍事壓力，加劇灰色地帶侵擾，政府的立場始終明確，不挑釁、不冒進，也不屈服不退讓，堅定維護台海和平穩定的現狀；他強調，和平靠實力，台灣會持續增加國防預算，強化全社會防衛韌性，也會深化與民主夥伴的合作，展現共同嚇阻侵略、因應威脅的決心與能力。賴清德指出，無人載具已經成為現代防衛不可或缺的戰力，各國都在尋找安全可靠的供應來源。台灣具備半導體、資通訊、精密製造等優勢，正迎來無人機產業發展的重要機會；他說，政府除了提出採購無人載具特別預算，也依據國防需求，推動無人機從研發測試走向量產，中科院近期也通過美國國防供應鏈嚴格的資安評鑑，展現台灣接軌國際規範、保護關鍵技術的能力。賴清德說，期待台灣和美國攜手合作，打造安全可信賴的非紅供應鏈，全力發展無人機產業，來提升民主夥伴的研發以及量產的能力，更迅速回應國防以及國際市場的需求；他說，從民主價值區域安全到科技合作，台灣非常感謝長期以來得到美國國會、美國政府的支持，也因為有美國國會跟政府的長期支持，台灣才有辦法一路走到今天。金映玉致詞時則說，訪團此行是為展現美國國會對台灣的支持，不但是跨黨派，且是堅實深厚的支持，相信安全、自由的台灣，對美國及印太地區的安全都至關重要。金映玉提到，台灣採取越多具體行動，美國就能給予台灣更多支持，嚇阻是無法獨自達成的，必須要相互配合，以利提供所需的協助，而維護和平需要靠實力，他肯定台灣目前朝此方向採取的行動，並感謝台灣承諾將國防預算提升至國內生產毛額（GDP）的5%，今年通過新台幣7800億元國防特別預算，也是一項了不起的成就。金映玉表示，很高興看到台灣正在擬定新的無人載具採購相關條例，從烏克蘭戰事可見，台灣必須大規模採購並製造無人機，時間緊迫，完善的無人載具條例必須儘早通過，不過，通過無人載具條例並不是台灣努力的終點，台灣在國防上邁出的每一步，包括強化後備戰力等措施，都將使世界各地的自由人民更加堅定，抵抗中國共產黨的惡意企圖，而美國國會也扮演重要角色，加速台灣軍購交付。金映玉呼籲國際組織納入台灣、支持台灣的邦交國、為危機發生時準備經濟應對措施，以及促進雙邊觀光交流等，美國國會採取這些行動，都是為了展現對台灣的持續支持。