高溫炎熱的夏季，回到家第一件事就是打開冷氣消暑，不過，有民眾抱怨，家中明明使用變頻冷氣，爸媽卻堅持溫度只能設定在28度，還要搭配電風扇使用，讓他忍不住質疑：「到底是在吹電扇還是冷氣？」事實上，台電指出，冷氣設定在26度至28度，並搭配電風扇或循環扇，確實是兼顧舒適與省電的使用方式。
有民眾在Dcard發文，文中提到每次爸媽開冷氣，溫度一定設定在28度，多一度、少一度都不行，接著再搬出電風扇放在旁邊吹，並強調這樣已經很冷。讓他搞不懂是究竟是在吹冷氣還是吹電扇，原PO直言，近年夏季氣溫經常飆破36度，體感溫度更高，在極端高溫環境下，冷氣只開28度仍讓他覺得不夠涼，因此好奇詢問其他網友：「現在還有人家裡冷氣只能開28度嗎？」
貼文引發兩派網友討論。有人表示，家中通常設定26度再搭配電風扇，也有網友認為27度加電扇就相當涼爽，不需要將冷氣溫度調得太低，部分民眾則分享，年輕時習慣把冷氣開到24度，隨著年紀增長，現在設定27度或28度就夠；也有人認為，長輩新陳代謝與體感溫度不同，可能是真的覺得28度很冷，並不完全是為了節省電費。
台電認證26至28度較省 每調高1度省電6%
爸媽堅持冷氣開28度，真的比較省電嗎？台電表示，冷氣溫度建議設定在26度至28度之間，設定溫度每提高1度，約可節省6%的冷氣用電；若同時搭配電風扇或循環扇，可幫助室內冷空氣分布得更加均勻，提升體感舒適度，也能減少冷氣持續強力運轉。
「冷氣28度加電風扇」並非完全沒有道理。不過，實際舒適溫度仍會受到室外氣溫、房屋隔熱、西曬、空間大小、濕度及個人體感影響，不一定所有家庭都適合固定設定在28度。
冷氣不涼別急著降溫 濾網、坪數都要檢查
台電也提醒，冷氣濾網若累積過多灰塵，會阻礙空氣流通、降低冷房效率。定期清洗濾網，不僅能讓冷氣吹得更涼，也有助於降低耗電量；吹冷氣時也應關閉門窗，避免冷空氣不斷外流。
如果冷氣長時間運轉仍不夠涼，也可能是冷氣能力與室內坪數不符。台電提供簡易估算方式，可用「室內坪數×0.15」計算所需冷氣噸數，例如10坪空間約需1.5噸冷氣；若房屋有西曬、大面積窗戶或客餐廳相連等情況，則可能需要選擇冷房能力更高的機種。
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台電認證26至28度較省 每調高1度省電6%
爸媽堅持冷氣開28度，真的比較省電嗎？台電表示，冷氣溫度建議設定在26度至28度之間，設定溫度每提高1度，約可節省6%的冷氣用電；若同時搭配電風扇或循環扇，可幫助室內冷空氣分布得更加均勻，提升體感舒適度，也能減少冷氣持續強力運轉。
「冷氣28度加電風扇」並非完全沒有道理。不過，實際舒適溫度仍會受到室外氣溫、房屋隔熱、西曬、空間大小、濕度及個人體感影響，不一定所有家庭都適合固定設定在28度。
台電也提醒，冷氣濾網若累積過多灰塵，會阻礙空氣流通、降低冷房效率。定期清洗濾網，不僅能讓冷氣吹得更涼，也有助於降低耗電量；吹冷氣時也應關閉門窗，避免冷空氣不斷外流。
如果冷氣長時間運轉仍不夠涼，也可能是冷氣能力與室內坪數不符。台電提供簡易估算方式，可用「室內坪數×0.15」計算所需冷氣噸數，例如10坪空間約需1.5噸冷氣；若房屋有西曬、大面積窗戶或客餐廳相連等情況，則可能需要選擇冷房能力更高的機種。