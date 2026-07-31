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「錢分開管」隱患多：財務各管各的成為退休毒藥

專家建議：退休前後是家計「視覺化」的關鍵時刻

日本一名工作四十餘年後退休的65歲男子健一（化名），為了慶祝退休生活，與結婚35年的妻子由美子（化名）前往著名的草津溫泉旅遊，這原本是兩人步入第二人生的溫馨開場，不料在返程途中，鈴木健一在副駕駛座上撿到的一張紙片，卻將這場溫泉之旅瞬間轉變為家庭信任危機。根據《THE GOLD ONLINE》報導，健一在返程車上無意間拾起掉落在副駕駛座的一張紙片，紙上印著「預借現金」、「預借額度」、「未還餘額」等字眼，赫然是一張已將800萬日元限額全部刷滿的借款明細。在健一的追問下，由美子最終聲淚俱下地坦承了隱瞞多年的秘密。原來，由美子數年前開始迷上偶像追星活動。起初她僅以自己的薪水與獎金購買周邊商品與觀看演唱會，但隨著限定商品不斷推出與全國巡迴演唱會接連」展開，花費逐漸超出負荷。為了支應開銷，她開始使用信用卡循環利息以債養債，陷入「拿預借現金補信用卡帳單」的惡性循環。當一張卡的額度上限爆表，她便轉向另一家信用卡公司借貸。這種「挖東牆補西牆」的操作持續了三年多，最終累積出高達800萬日元（約合新台幣160萬元）的巨額債務，年利率更高達18％。健一雖然知道妻子有追星嗜好，但一直以為她是在「個人收入範圍內」合理消費。所幸健一擁有約2000萬日圓的退休金，加上平時積攢的1000萬日圓存款，最終由健一一次性幫忙清償債務，暫時解除了財務危機。然而，這場風波已對夫妻間累積數十年的信任造成了不可逆的傷害，健一接手管理由美子的信用卡以及家庭財務。健一與由美子年輕時皆為雙薪家庭，長年秉持「互不干涉對方財務」的原則。雙方僅協議按比例負擔房貸、教育費與日常開銷，各自的薪資帳戶與實際存款金額則從未公開。這種看似給予彼此自由的財務模式，在面對隱性消費與高利借貸時，卻顯得極度脆弱。根據最新調查顯示，現代夫妻的家計管理模式日益多樣化，但未充分共享資產狀況的家庭比例依然居高不下。日本貸金業協會的資料也指出，民眾向消費者金融公司借款的主要原因多為「生活費」、「娛樂費」及「償還其他債務」。像由美子這樣向配偶隱瞞巨額借貸、陷入循環借貸的案例，在各年齡層皆屢見不鮮。專家指出，雙薪家庭各自管理財務並非不可，但前提是雙方皆具備良好的自律能力。若對個人財務管理缺乏信心，應及時採取防範措施，例如將信用卡僅用於固定支出，日常消費改為現金支付，透過物理上的現金減少來建立警惕感。「退休」是重新審視家庭財務的最佳時機。唯有擺脫「因為是夫妻就沒問題」的盲目信任，將資產與負債開誠布公，才能真正為安心的退休生活築起防火牆。