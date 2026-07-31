2026下半年依舊有不少中日韓大咖來台開唱，《NOWNEWS今日新聞》整理出8月北中南演唱會資訊，包括台語歌王許富凱、金曲樂團落日飛車、八三夭、韓團aespa、KARA、日本男神中島健人，還有集結80組海內外重磅卡司的「JAM JAM ASIA亞洲音樂節」，讓許多粉絲期待不已。
以下為本文重點
韓國天團SUPER JUNIOR成員厲旭，將於8/1在Legacy TERA《2026 RYEOWOOK'S AGIT CONCERT : DIVE TO BLUE in TAIPEI》個人演唱會，此次演唱會不僅是厲旭與歌迷相聚的重要時刻，更將以個人音樂色彩為核心，帶來與團體活動截然不同的舞台魅力。除了歷年經典歌曲，也將透過豐富的內容編排展現其獨有的音樂風格與現場演唱實力，希望能與大家創造更多難忘瞬間。
偶像相遇祭8/1、8/2在台北流行音樂中心表演廳&戶外廣場登場，活動集結Ozone、FEniX、VERA、U:NUS等多組人氣偶像團體接力登場，另外李千娜與女兒顧穎將同台演出；許久未現身的王Aden也將與男團F.F.O帶來限定演出。
金曲歌王許富凱出道15週年，於8/8父親節當天在台北小巨蛋舉辦「一五一拾」演唱會，這場演唱會內容，涵蓋與精選許富凱自己過去十五年來精采的音樂作品，和再度從數十年的經典台語歌曲中爬梳與拾起令歌迷意想不到的曲目，再加上耳目一新的新專輯歌曲。
落日飛車「Q來Q去」2026亞洲巡迴高雄站
金曲樂團「落日飛車」將於8/8、8/9兩天帶著全新巡演「Q來Q去」登上高雄流行音樂中心開唱。即將回歸高雄舉辦兩場演出，落日飛車感性表示：「所有看過這次巡演的各位，都是最幸福的人。」因此特別推薦大家拉著親朋好友一起到場感受，更號召台北場已經看過的樂迷可以到高雄「二刷」，體驗港都特有的演出氛圍。
韓國女團aespa由Karina、Giselle、Winter、寧寧組成，曾來台灣參加過尾牙、拼盤演唱會以及舉辦專場，今年正式宣布啟動全新世界巡迴「SYNK : COMPLæXITY」，門票一開賣瞬間秒殺。值得一提的是，這不僅是她們首次進軍大巨蛋辦專場，本次亞洲巡演目前僅公布首爾與台北兩站，台北場更成為海外第一場。
八三夭發行新專輯《沒有翅膀的人》後，宣布展開《八三夭 2026生日趴「沒有翅膀的人」世界巡迴演唱會》，8/15、8/16一連兩天在台北小巨蛋登場。演唱會將加入全新專輯曲目，設計8公尺「小人物號」飛行器升空舞台，與歌迷一起紀念八三夭的18歲。
去年登上台北跨年的韓國女團KARA，掀起粉絲回憶殺，紛紛敲碗團員們可以再度來台。睽違12年KARA宣布將於8/22晚間18:00在台大體育館舉行「2026 KARA TAIPEI FANMEETING Hello Kamilia」台北站。
T.O.P「PRE-STUDIO 2026」
曾為男子團體BIGBANG成員的T.O.P，近年憑藉影集《魷魚遊戲2》中「薩諾斯」一角再度獲得關注。今年，T.O.P.推出新專輯《ANOTHER DIMENSION》，其中歌曲〈OVAYA〉歌詞被解讀為他對BIGBANG的告白與道別，甚至改寫團體名曲《謊言》部分歌詞，表達對過去五人時光的緬懷與放下，將來台開唱引起粉絲關注。
日本男神中島健人將於8/29、8/30在 Zepp New Taipei 舉辦首次個人亞洲巡迴演唱會台北場「“IDOL1ST KENTY” ASIA TOUR 2026 in TAIPEI」。距離上一次台北專場僅相隔不到一年，他宣告將以更進化的姿態回歸，巡演預計踏上台北、曼谷、首爾三大城市，其中由台北場打頭陣，最受矚目，將帶來什麼樣的全新概念舞台也引發各界期待與討論。
由台北流行音樂中心精心籌辦的「JAM JAM ASIA亞洲音樂節」，將於8月29日至30日接力展開，今年總計超過80組亞太音樂人齊聚北流，並邀請到「三金歌王」盧廣仲驚喜助陣。首次受邀的他，以「JAM」的精神期許自己能在台上「JAM出一朵花」，更預告要配合主題準備限定歌單，盧廣仲透露：「會唱一些自己跟別人寫的歌，或許編曲可以多幾個Free Jam的小節 ，很應景！」
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- SUPER JUNIOR成員厲旭演唱會
- 2026 T CONCERT「IDOL MEET FEST偶像相遇祭」
- 許富凱演唱會
- 落日飛車演唱會
- aespa演唱會
- 八三夭演唱會
- KARA粉絲見面會
- T.O.P演唱會
- 中島健人演唱會
- JAM JAM ASIA亞洲音樂節
韓國天團SUPER JUNIOR成員厲旭，將於8/1在Legacy TERA《2026 RYEOWOOK'S AGIT CONCERT : DIVE TO BLUE in TAIPEI》個人演唱會，此次演唱會不僅是厲旭與歌迷相聚的重要時刻，更將以個人音樂色彩為核心，帶來與團體活動截然不同的舞台魅力。除了歷年經典歌曲，也將透過豐富的內容編排展現其獨有的音樂風格與現場演唱實力，希望能與大家創造更多難忘瞬間。
- 演唱會時間：2026/8/1（六）18:00
- 演唱會地點：Legacy TERA
偶像相遇祭8/1、8/2在台北流行音樂中心表演廳&戶外廣場登場，活動集結Ozone、FEniX、VERA、U:NUS等多組人氣偶像團體接力登場，另外李千娜與女兒顧穎將同台演出；許久未現身的王Aden也將與男團F.F.O帶來限定演出。
- 演唱會時間：2026/8/1（六）-8/2（日）13:00-20:30
- 演唱會地點：台北流行音樂中心表演廳&戶外廣場
金曲歌王許富凱出道15週年，於8/8父親節當天在台北小巨蛋舉辦「一五一拾」演唱會，這場演唱會內容，涵蓋與精選許富凱自己過去十五年來精采的音樂作品，和再度從數十年的經典台語歌曲中爬梳與拾起令歌迷意想不到的曲目，再加上耳目一新的新專輯歌曲。
- 演唱會時間：2025/8/8（六）15:10
- 演唱會地點：台北小巨蛋
金曲樂團「落日飛車」將於8/8、8/9兩天帶著全新巡演「Q來Q去」登上高雄流行音樂中心開唱。即將回歸高雄舉辦兩場演出，落日飛車感性表示：「所有看過這次巡演的各位，都是最幸福的人。」因此特別推薦大家拉著親朋好友一起到場感受，更號召台北場已經看過的樂迷可以到高雄「二刷」，體驗港都特有的演出氛圍。
- 演唱會時間：2026/8/8（六）19:00、2026/8/9（日）17:00
- 演唱會地點：高雄流行音樂中心（海音館）
韓國女團aespa由Karina、Giselle、Winter、寧寧組成，曾來台灣參加過尾牙、拼盤演唱會以及舉辦專場，今年正式宣布啟動全新世界巡迴「SYNK : COMPLæXITY」，門票一開賣瞬間秒殺。值得一提的是，這不僅是她們首次進軍大巨蛋辦專場，本次亞洲巡演目前僅公布首爾與台北兩站，台北場更成為海外第一場。
- 演唱會時間：2026/8/11（二）18:30
- 演唱會地點：台北大巨蛋
八三夭發行新專輯《沒有翅膀的人》後，宣布展開《八三夭 2026生日趴「沒有翅膀的人」世界巡迴演唱會》，8/15、8/16一連兩天在台北小巨蛋登場。演唱會將加入全新專輯曲目，設計8公尺「小人物號」飛行器升空舞台，與歌迷一起紀念八三夭的18歲。
- 演唱會時間：2026/8/15（六）19:30、2026/8/16（日）16:30
- 演唱會地點：台北小巨蛋
去年登上台北跨年的韓國女團KARA，掀起粉絲回憶殺，紛紛敲碗團員們可以再度來台。睽違12年KARA宣布將於8/22晚間18:00在台大體育館舉行「2026 KARA TAIPEI FANMEETING Hello Kamilia」台北站。
- 演唱會時間：2026/8/22（六）18:00
- 演唱會地點：國立台灣大學綜合體育館
曾為男子團體BIGBANG成員的T.O.P，近年憑藉影集《魷魚遊戲2》中「薩諾斯」一角再度獲得關注。今年，T.O.P.推出新專輯《ANOTHER DIMENSION》，其中歌曲〈OVAYA〉歌詞被解讀為他對BIGBANG的告白與道別，甚至改寫團體名曲《謊言》部分歌詞，表達對過去五人時光的緬懷與放下，將來台開唱引起粉絲關注。
- 演唱會時間：2026/8/22（六）
- 演唱會地點：國立體育大學綜合體育館（林口體育館）
日本男神中島健人將於8/29、8/30在 Zepp New Taipei 舉辦首次個人亞洲巡迴演唱會台北場「“IDOL1ST KENTY” ASIA TOUR 2026 in TAIPEI」。距離上一次台北專場僅相隔不到一年，他宣告將以更進化的姿態回歸，巡演預計踏上台北、曼谷、首爾三大城市，其中由台北場打頭陣，最受矚目，將帶來什麼樣的全新概念舞台也引發各界期待與討論。
- 演唱會時間：2026/8/29（六）、2026/8/30（日）
- 演唱會地點：Zepp New Taipei
由台北流行音樂中心精心籌辦的「JAM JAM ASIA亞洲音樂節」，將於8月29日至30日接力展開，今年總計超過80組亞太音樂人齊聚北流，並邀請到「三金歌王」盧廣仲驚喜助陣。首次受邀的他，以「JAM」的精神期許自己能在台上「JAM出一朵花」，更預告要配合主題準備限定歌單，盧廣仲透露：「會唱一些自己跟別人寫的歌，或許編曲可以多幾個Free Jam的小節 ，很應景！」
- 演唱會時間：2026/8/29（六）、2026/8/30（日）
- 演唱會地點：台北流行音樂中心