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羅廷瑋帶風向批陳培瑜 再喊話：「李洋由我來守護！」

立法院教育及文化委員會昨（30）日審查《電子競技運動發展基本法》草案時，爆發激烈口角，國民黨召委羅廷瑋、民進黨立委陳培瑜意見相左，雙方當場僵持不下，讓運動部長李洋被迫尷尬罰站10分鐘。事後，一張羅廷瑋面露笑容、李洋低頭沉默的畫面在網路瘋傳，更引爆網友怒火。藍綠雙方對議事程序爆發激烈攻防，羅廷瑋主張李洋留在座位發言就好，不斷地請部長坐下；陳培瑜等民進黨立委則認為，李洋身為運動部長，應站上備詢台正式報告，卻頻頻被羅廷瑋阻撓。由於兩邊都互不退讓，李洋只能原地「罰站」等待。民進黨立委吳沛憶事後也在Threads發文質疑，李洋身為中華民國運動部長，「難道不配站上備詢台？」隨著事件延燒，一張現場照片在社群平台大量流傳，畫面中羅廷瑋露出得意笑容望向陳培瑜，而李洋則低頭站在一旁，形成強烈對比。台中市議員江肇國也怒轟，「這張照片越看越不滿！」並喊話羅廷瑋應善待官員，「只耍官威不做事，人民都在看！」面對外界質疑，羅廷瑋今（31）日上午再度發文澄清，強調自己當時已明確宣布「請部長坐下」，不解民進黨立委為何堅持要李洋站著發言，更將矛頭指向陳培瑜，痛批是對方硬要讓部長「罰站」，並喊話：「李洋由我來守護！」不過，羅廷瑋的發文並未平息爭議，反而被上千則留言灌爆「你守護個屁，自己在那邊喇叭了多久，有什麼重點？」、「怎麼不說你不讓部長上台備詢呢？為什麼要他跟立委們坐在那邊備詢？還說守護部長？」、「少在那邊啦，去看完全部影片就知道是你羅大立委在搞事」、「自己剪一個自high影片，這種程度的立委」、「你消失兩個多小時讓眾人等，怎麼不說？」。