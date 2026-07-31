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▲主角澎澎跟皮皮穿上工作服，傳授水土保持的基本常識。（圖／翻攝畫面）

具韌性的公益行動，不只是一次性援助，而是建立能持續運轉的支持網絡，讓社福團體有能力一次次出發，將服務帶往更遠、更需要的地方。裕隆集團日前攜手長期支持的公益夥伴參與《永續好日子3.0 COUNT ME IN！算我一份子》，呈現集團如何運用汽車產業本業，為兒童交通安全、牙醫到府、偏鄉教育及生態復育等行動提供穩定移動力。展區以實體版「愛的里程大富翁」設計互動關卡，民眾透過擲骰子、推動模型車等遊戲，認識高齡接送、偏鄉課輔、就醫協助等移動需求，並在最後一站「里程銀行」投票選出關注的環境及社會議題，作為裕隆未來推動公益行動的參考。這套遊戲也是「愛的里程數」公益平台的縮影。裕隆發現，傳統捐車雖能協助社福組織，後續養車與維修成本卻可能成為負擔，因此首創「里程銀行」共享概念，將租車、共享車及多元計程車等既有商業服務轉化為公益資源。社福團體可依任務需求，選擇貨車或電動車等適合車款，降低交通與營運成本。活動現場，由中華汽車J SPACE改裝的永續行動車「硬派卡」，化身「逆風樓咖啡館」快閃店。逆風劇團與逆風協會長期陪伴逆境兒少，並運用「愛的里程數」免費租車服務，前往新竹、屏東等偏鄉地區推動戲劇課程及生命教育。另一公益夥伴「Beyond Playmaking超越遊戲」，以95公分兒童視角重新檢視號誌秒數、人行道與庇護島等都市交通設計，並曾與裕隆合作舉辦兒童交通工作坊。「牙驛通」則推動牙醫到府服務，安排醫療團隊攜帶設備前往身障者及失能長者家中，裕隆提供交通支持，減輕長途移動與器材運送負擔。活動第二天，裕隆與萬花筒劇團共同創作的環境教育兒童劇《Why？壞！一起守護山林》登台演出，透過冒險故事向親子傳達氣候變遷、水土保持及生態保育觀念。劇情靈感來自裕隆與山林復育協會合作建置的「裕苗山丘」苗圃，培育台灣珍貴原生樹種，未來再種回山林及校園綠地。從2016年「幸福輪轉手」到「愛的里程數」，裕隆持續整合旗下車輛及共享運具資源，轉化為隨需使用的公益車隊。目前已與44家社福夥伴合作，讓企業本業、社福專業與大眾參與彼此串聯，使每一次服務出勤，都能精準抵達最需要的角落。