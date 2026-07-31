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第一批退稅7／31入帳 3大適用對象

第一批退稅仍有1.48%開退稅憑單 以掛號寄出9／30前記得兌領

114年度綜合所得稅第1批退稅案件，今（31）日直撥入帳，根據財政部統計，第一批退稅共364萬件，總退稅金額610億元。不過，還有約5.38萬件、1.48%的民眾未採用直撥（轉帳）退稅，已於今日開立退稅憑單並陸續以掛號寄發，請民眾在退稅憑單兌領有效期限今年9月30日前儘速兌領。台北國稅局表示，114年度綜合所得稅結算申報第1批退稅作業，全國退稅件數達364萬餘件，退稅金額為610億餘元，較上年度退稅增加2萬餘件，退稅金額增加25億餘元。至於第一批退稅案件，主要包括一、採網路申報的退稅案件。二、符合稅額試算並以線上或電話語音確認的退稅案件。三、符合稅額試算並於今年5月11日以前以書面方式向戶籍所在地國稅局確認的退稅案件。台北國稅局強調，納稅義務人選擇「直撥退稅」是最安全且快速的方式，退稅款今日當日即可直接撥入納稅義務人指定的存款帳戶。至於這批退稅案件還有近1.48%、逾5萬民眾未採用直撥（轉帳）退稅方式，國稅局於今日開立退稅憑單並陸續以掛號寄發，請民眾於退稅憑單兌領有效期限今年9月30日前儘速兌領。不過，退稅憑單金額未達5000元者，可攜帶國民身分證、印章及退稅憑單向憑單上所列台灣銀行指定營業單位兌領現金；金額達5000元未滿20000元者，則須利用金融機構或郵局的存款帳戶提出交換領取退稅款；金額達20000元以上者，禁止背書轉讓，僅能將該憑單存入受退稅人在金融機構或郵局開立的存款帳戶。台北國稅局呼籲，為縮短納稅義務人領取退稅款的時間，建議辦理綜合所得稅結算申報時，選擇「直撥退稅」提供存款帳戶供稽徵機關辦理轉帳退稅，除退稅款可早日入帳外，更不必擔心退稅憑單遺失或被冒領，同時可免去往返金融機構提兌的時間，一舉數得。