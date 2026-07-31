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《吉伊卡哇》人魚角色撞臉16世紀名畫怪物！魚尾、圓眼、大嘴神同步

《人魚島的秘密》改編人氣篇章 台灣日語版已上映

▲《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》改編自人氣「賽蓮篇」，描述吉伊卡哇一行人受高額報酬吸引前往神秘島嶼，卻逐步揭開島上不為人知的秘密，台灣已於7月31日上映日語版。（圖／翻攝自羚邦）

《吉伊卡哇》首部劇場版《吉伊卡哇 人魚島的秘密》上映後票房開紅盤，首三天便突破22億日圓。近日有日本網友發現，電影中的人魚角色外型，竟與16世紀畫家老彼得布勒哲爾名作《叛逆天使的墜落》中的魚形怪物極為相似，不少人直呼「根本一模一樣」，甚至猜測作者Nagano是否曾參考古典藝術，意外掀起熱烈討論。近日有日本X網友發文指出，《吉伊卡哇 人魚島的秘密》中登場的人魚角色，外型與16世紀畫家老彼得布勒哲爾（Pieter Bruegel the Elder）的名畫《叛逆天使的墜落》（The Fall of the Rebel Angels）裡，一隻位於畫面右上角的魚身怪物十分相像。據了解，這幅作品現收藏於比利時皇家美術博物館，以《聖經啟示錄》為創作題材，描繪天使長米迦勒率領天使軍團，將背叛上帝的叛逆天使驅逐出天堂的激烈戰鬥場景，畫中充滿各式各樣造型奇特的怪物。引發話題的正是畫中一隻擁有魚身、圓滾滾眼睛及張嘴造型的怪物，與《吉伊卡哇》劇場版中的人魚角色在整體輪廓、五官神情及魚尾設計上都相當接近，讓不少網友直呼「根本一模一樣」、「Nagano老師真的太厲害了」、「難道創作時有參考古典名畫？」不過，也有部分粉絲認為，畫中的怪物其實更像Nagano另一個原創角色「鼴鼠炸丸子」（鼴鼠可樂），認為這類造型本來就容易讓人產生不同聯想，因此未必代表有直接致敬或參考。無論是否只是巧合，由於《吉伊卡哇 人魚島的秘密》近期話題正熱，這次與數百年前古典藝術作品意外產生連結，也讓不少粉絲津津樂道，再度掀起討論熱潮。《吉伊卡哇 人魚島的秘密》改編自原作中人氣極高的「賽蓮篇」，全片約100分鐘。故事從一張條件優渥的徵才傳單展開，吉伊卡哇一行人受到高額討伐獎金、限定拉麵及甜點吸引，前往一座看似風光明媚的島嶼，卻逐漸發現島民與賽蓮各自隱藏著不為人知的真相。台灣已於7月31日推出日語版，中文配音版則預計8月7日上映。