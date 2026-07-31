遊戲橘子旗下超人氣遊戲《新楓之谷：經典版》迎來開服第三天，玩家人數持續暴漲中，在社群話題超級高，許多遊戲實況主也都跟著遊玩陪觀眾練功。不過才剛開服，加上版本又是超經典版本，有不少人一開始就遇到水錢不足的問題，不知道該怎麼辦，許多內行玩家就分享30等之前要記得善用「組隊任務」，包括月妙、綠水靈，尤其綠水靈結束之後還有機會可以抽到許多耳環可以丟商店爆賺一筆，甚至開到有價值的卷軸，未來可能非常有價值。
《新楓之谷：經典版》練等沒水錢崩潰！組隊任務被推爆
《新楓之谷：經典版》日前上線之後，終於讓玩家重回到20年前那個最懷念的場面，新手村擠滿人、墮落城市都是人、自由市場大家掛機聊天，這真的完全是其他懷舊服復刻不出來的東西。不過有玩家打了幾天後紛紛在社群平台上請益，表示「練等沒有水錢怎麼辦啦！現在還沒有人在賣楓幣啊？有解嗎」、「法師耗水好兇真的是夢回小時候，現在楓幣還不夠多沒人在賣......要怎麼樣省水錢啊？」
貼文曝光後，不少內行玩家也教學「組隊任務刷起來！月妙刷到21等改刷綠水靈，無課3天衝30等，楓幣有快50萬」、「刷組隊一定最省水錢，不要傻傻練等，月妙刷到21改刷綠水靈」、「刷月妙不花水錢，綠水靈會花一點但是會有耳環可以丟商店，我刷到30等大概有快50萬了」、「各職業都要刷組隊吧前期，練等快省水錢，練功的話成本會入不敷出」。
《新楓之谷：經典版》組隊任務攻略！海撈第一桶水錢基金
然而玩家們提到的組隊任務，以現在的遊戲版本當中一共有兩種，一種是「月妙的年糕」，一種是「綠水靈組隊任務」。其中「月妙的年糕」從11等就可以開始打，到弓箭手村的邱比特公園找到NPC達爾利，隨機跟路人或者朋友一起組隊達3人就能闖關。
規則非常簡單，打下方的種子依照顏色放在上面六個平台上，就能夠召喚月妙製作年糕，製作滿10個就能獲取經驗值，反覆刷同樣的任務就能免耗水持續升等。不過這裡有另一個注意的點，如果隊伍當中有比較高等的玩家，可以考慮打月妙任務解完後的隱藏肥肥地圖，裡面的肥肥會掉裝備，最高可以打到盾牌丟商店都有5萬元非常的補，而且經驗值也很多。
到了21等之後可以到墮落城市下水道去刷「綠水靈組隊任務」，最後通關可以跟女神對話拿到禮物，有機會拿到各種耳環，都可以丟到商店有5000元至2萬7500的價值不等，如果從21等開始打到31等畢業，應該至少都能賣到30萬元以上，《NOWNEWS》記者觀察許多實況主拼命刷綠水靈任務，進帳至少都有30萬至50萬不等，CP值非常高又不耗水可以快速升等，如果你也為水錢所苦，趕快去解組隊任務衝等，體驗二轉的技能快感吧！
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《新楓之谷：經典版》日前上線之後，終於讓玩家重回到20年前那個最懷念的場面，新手村擠滿人、墮落城市都是人、自由市場大家掛機聊天，這真的完全是其他懷舊服復刻不出來的東西。不過有玩家打了幾天後紛紛在社群平台上請益，表示「練等沒有水錢怎麼辦啦！現在還沒有人在賣楓幣啊？有解嗎」、「法師耗水好兇真的是夢回小時候，現在楓幣還不夠多沒人在賣......要怎麼樣省水錢啊？」
《新楓之谷：經典版》組隊任務攻略！海撈第一桶水錢基金
然而玩家們提到的組隊任務，以現在的遊戲版本當中一共有兩種，一種是「月妙的年糕」，一種是「綠水靈組隊任務」。其中「月妙的年糕」從11等就可以開始打，到弓箭手村的邱比特公園找到NPC達爾利，隨機跟路人或者朋友一起組隊達3人就能闖關。