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《新楓之谷：經典版》練等沒水錢崩潰！組隊任務被推爆

「練等沒有水錢怎麼辦啦！現在還沒有人在賣楓幣啊？有解嗎」、「法師耗水好兇真的是夢回小時候，現在楓幣還不夠多沒人在賣......要怎麼樣省水錢啊？」

▲遊戲橘子旗下超人氣遊戲《新楓之谷：經典版》日前正式開服，許多冒險家擠滿地圖，讓許多人大喊實在太懷念。（圖／翻攝遊戲畫面）

《新楓之谷：經典版》組隊任務攻略！海撈第一桶水錢基金

一種是「月妙的年糕」，一種是「綠水靈組隊任務」。

▲月妙組隊任務11等就能打，打下方的種子依照顏色放在上面六個平台上，等到六朵月見花都種出來之後，中間會出現一隻月妙，開始搗年糕，這時候周圍也會開始出現怪物，玩家必須保護月妙，直到牠製作完10個年糕。（圖／翻攝遊戲畫面）

可以考慮打月妙任務解完後的隱藏肥肥地圖，裡面的肥肥會掉裝備，最高可以打到盾牌丟商店都有5萬元非常的補，而且經驗值也很多。

有機會拿到各種耳環，都可以丟到商店有5000元至2萬7500的價值不等