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擁有逾161萬名受益人的國泰永續高股息（00878）今（31）日公告最新配息，每受益權單位預計配發1.01元，創下成立以來新高。以今日收盤價32.43元計算，單次配息率約3.11%，換算年化配息率約12.46%，吸引市場關注。00878近三季配息金額穩步攀升，2025年11月配發0.4元、2026年2月配發0.42元、2026年5月配發0.66元，本次再提高至1.01元，不僅刷新歷史紀錄，也展現配息能力持續增強。根據公告，00878本次除息交易日為8月18日，收益分配發放日預計為9月11日。想參與此次配息的投資人，最晚須在8月17日前完成買進，才能享有本次配息資格。