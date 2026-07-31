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30日標註多國元首致謝不見台灣身影

日本九州熊本縣28日發生強震，造成至少35人罹難，各國元首紛紛透過社群平台表達關切與慰問。日本首相高市早苗今（31）日在X平台以日文、英文發文，感謝國際社會對熊本震災的聲援，而這次感謝名單中有提到台灣。高市早苗表示，「關於令和8年熊本地震，截至今日，我們收到了來自許多國家、地區及國際機構發自內心的溫暖慰問，以及具體的援助提議，我謹在此再次表達由衷感謝」。高市早苗列出的完整感謝名單如下：阿爾巴尼亞、澳洲、亞塞拜然、比利時、巴西、保加利亞、柬埔寨、加拿大、中國、克羅埃西亞、捷克共和國、吉布地、埃及、薩爾瓦多、斐濟、芬蘭、法國、喬治亞、德國、希臘、印度、伊朗、以色列、義大利、約旦、科索沃、科威特、拉脫維亞、立陶宛、馬爾地夫、馬爾他、墨西哥、蒙古、尼泊爾、挪威、巴基斯坦、巴拉圭、秘魯、菲律賓、葡萄牙、卡達、韓國、羅馬尼亞、塞爾維亞、斯洛伐克、瑞典、瑞士、土耳其、烏克蘭、阿拉伯聯合大公國、英國、美國、委內瑞拉、越南、巴勒斯坦、台灣、東南亞國家協會（ASEAN）秘書處、中美洲統合體（SICA）、歐盟（EU）、國際勞工組織（ILO）、聯合國（UN）、聯合國開發計劃署（UNDP）、聯合國大學（UNU）。高市早苗30日時也曾在X發文感謝國際社會，當時標註了多位國家領袖，包括韓國總統李在明、法國總統馬克宏、義大利總理梅洛尼、巴西總統盧拉、塞爾維亞總統武契奇，以及羅馬尼亞總統達恩等人，但未見我國總統賴清德，一度引發網友討論。熊本強震發生後，賴清德在第一時間透過X以中、日雙語發文，代表台灣人民向日本表達誠摯慰問，強調「台灣與日本是患難與共的真朋友」，並表明台灣已做好準備、隨時願意提供必要協助。總統府發言人郭雅慧30日也進一步證實，賴清德、副總統蕭美琴，以及行政院長卓榮泰，將各自以個人名義捐出新台幣20萬元投入賑災行動。