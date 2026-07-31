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▲特別邀請社子國小傑出校友─前羽球國手程文欣返校分享自身經驗，鼓勵學弟妹勇敢追逐夢想、享受運動帶來的成長與收穫。（圖／翻攝畫面）

企業持續投入基層運動人才培育，透過資源挹注與跨界合作，陪伴年輕選手穩健成長。今年，台灣三菱電機除了延續攜手樂天桃猿棒球隊(Rakuten Monkeys)支持仁善國小少棒隊，更將CSR行動延伸至羽球領域，正式與社子國小羽球隊展開合作，期望為台灣羽球運動扎根，培育更多優秀體育人才。近年台灣羽球選手在國際賽事屢創佳績，展現台灣羽球實力；然而，頂尖選手的養成，背後仰賴基層長年培育。台灣三菱電機觀察到，台灣羽球基層培育仍面臨資源不足、人才銜接斷層及長期支持不足等挑戰。因此台灣三菱電機今年與擁有深厚羽球發展基礎的臺北市社子國小展開合作，提供教練聘僱費用、弱勢家庭選手訓練費補助，以及捐贈校隊羽球袋，協助學校完善訓練環境，減輕選手家庭負擔，讓孩子能安心投入訓練，持續追逐夢想。除了提供實質資源，為促進不同學校間的經驗分享與技術切磋，台灣三菱電機特別舉辦「三菱電機盃羽球交流賽｜羽你同行」，邀請臺北市敦化國小、臺北市社子國小、新北市鷺江國小及新竹縣東興國小的中、高年級羽球隊選手共同參與，讓孩子們透過實戰交流累積經驗，提升基層羽球整體競技實力。該次活動也特別邀請社子國小傑出校友──前羽球國手程文欣返校分享自身經驗，程文欣曾在羽球女雙世界排名高踞第一位，代表台灣征戰國際各大賽事，她以自身訓練與心路歷程鼓勵學弟妹勇敢追逐夢想、享受運動帶來的成長與收穫。台灣三菱電機董事長暨總經理大河内一彦表示，希望透過企業支援協助建立完善的運動人才培育環境，讓更多具潛力的孩子能獲得平等發展的機會。從支持仁善國小少棒隊，到今年攜手社子國小推動羽球人才培育，期待能串聯更多社會資源，為台灣基層運動注入正向能量，並與在地社會建立更緊密的連結。三菱電機在台灣深耕七十餘年，秉持「以不懈探索與卓越技術，打造更美好的未來」的理念，未來將持續結合企業資源，為在地社會注入更多正向力量。