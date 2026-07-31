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機師竟一邊吸毒一邊駕駛 落地後遭印尼海關逮捕

馬航：已展開內部調查

印尼官員於週五表示，一名馬來西亞籍機師在駕駛客機飛抵印尼後，被驗出安非他命、MDMA（搖頭丸成分）及古柯鹼呈陽性反應。此外，他涉嫌在行李箱內走私逾7萬顆搖頭丸，恐將面臨死刑裁決。根據法新社報導，該名39歲機師於週三搭乘航班自吉隆坡抵達雅加達蘇卡諾-哈達國際機場（Soekarno-Hatta International Airport）後隨即遭逮捕。機場海關辦公室雖未透露該名機師隸屬哪家航空公司，但根據航班編號顯示，該班機屬於馬來西亞航空（Malaysia Airlines）。機場海關官員亨基（Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang）表示，「他的尿檢結果對安非他命、MDMA及古柯鹼均呈陽性反應。因此，他在執行飛行任務時正處於毒品作用狀態之下。」他接著強調：「最令人擔憂的是，他的職業是一名機師，且在抵達印尼時，他才剛完成自吉隆坡飛往印尼的駕駛任務。」海關人員在該名機師的隨身託運行李中搜出14袋搖頭丸，總計超過7萬顆；另在其隨身手提行李中發現4公克的安非他命，研判是他個人吸食。亨基指出，該名機師很可能以為自己在機組員專用海關通道不會受到檢查，「但我們實施的監控標準是一視同仁的」。根據該名機師向偵查人員提供的供詞，這已是他第三次嘗試走私毒品，其中兩次目標為印尼，一次在馬來西亞。印尼警方懷疑這名機師是隸屬於某個國際毒品走私集團，目前已依走私罪名將其起訴。根據印尼法律，他將面臨死刑或終身監禁的刑罰。印尼擁有全球最嚴格的緝毒法律之一，其中包括對販毒者處以死刑，不過該國已暫緩執行死刑多年。該名機師向偵查人員供稱，他獲酬約5萬馬來西亞令吉（略高於1.2萬美元），答應將這批毒品運抵雅加達。馬來西亞航空於週五發表聲明指出，公司對此指控高度重視，並已啟動內部調查。馬航表示：「馬來西亞航空將在符合所有適用法律和法規的前提下，全力配合相關主管機關的調查。」馬航同時補充，在印尼當局調查結果出來前，暫不作進一步評論。